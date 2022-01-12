Blanching nedir? Blanching nasıl uygulanır?

Bir tür ön pişirme tekniği olan blanching tekniği, şoklama yöntemlerinden birisidir. Peki, blanching tekniği nedir? Blanching tekniği nasıl uygulanır?

BLANCHİNG NEDİR?

Blanching yöntemi bir tür ön pişirme yöntemidir. Kaynar suda çiğ malzemelerin hafifçe pişirilmesidir. Ürün kaynar suya alınır ve ürününe göre uzun olmayacak bir süre pişirilir. Ardından buzlu su içerisine alınarak şoklanır. Blanch etmek şeklinde de kullanılır. Bu yöntemin asıl kullanılma amacı ürünlerin renk, kıvam ve besin değerlerini korumasıdır.

BLANCHİNG NASIL YAPILIR?

Bir tencerede su kaynatılır. İçerisine tuz atılır.

Blanch edilecek olan ürün sıcak su içerisine atılır. Ürünün suda kalma uzunluğu pişme derecesine göre değişkenlik gösterir.

Kabın yanına buzlu soğuk su hazırlanır.

Sıcak su içerisinden çıkartılanlar direk olarak buzlu soğuk suyun içerisine atılarak şoklanır.

BLANCHİNG YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Blanch etmeden önce ürünün ne kadar suda kalması gerektiğinde dikkat etmelisiniz. Fazla kalırsa eğer çok pişebilir.

Tercihen pratik olmak için uygun ekipmanları elinizin altında hazırlamalısınız.

Yeşil sebzeleri blanche ederken su içerisine tuz ya da karbonat atmak renklerin canlı kalmasına yardımcı olacaktır.



