Hisse ispatı blockchain protokolü Algorand ve blockchain yazılım şirketi Blockstack, "Clarity" adlı akıllı sözleşme dilinin gelişimini desteklemek için ortak bir açık kaynak proje başlattı. İki şirket de mevcut akıllı sözleşme dillerinin gelişmekte olan sektörün artan ihtiyaçlarını desteklemeye yetecek kadar güvenli veya öngörülebilir olmadığını düşünüyor.

Merkeziyetsiz finans (DeFi) piyasalarında şubat itibarıyla 1 milyar dolar değer saklanıyor. Bu piyasalarda akıllı sözleşmeler, kredi gibi finansal hizmetlere yenilik getirmek için kullanılıyor. Algorand ve Blockstack, 10 Haziran tarihli duyuruda alternatif bir akıllı sözleşme diline ihtiyaç duyulduğunu vurguladı:

“Yüz milyonlarca dolar değerinde yüklü miktarlar içeren ve mevcut çözümlerden daha fazla öngörülebilirlik ve güvenilirlik gerektiren işlemler üzerinde çalışan geliştiricilerin ihtiyaçları için oluşturulmuş bir dil gerekli.”

Clarity Ne Gibi Farklılıklar Sunuyor?

Blockstack ekibinin yöneticisi Dr. Muneeb Ali, akıllı sözleşmelerin özellikle de doğrulanabilirlik ve güvenlik konusunda "son derece farklı gerekleri" olduğunu açıkladı.

Ali, DeFi alanı daha fazla büyümeden önce teknolojinin en popüler uygulamalarını destekleyen güvenli ve etkili bir kodun olduğundan emin olmak için akıllı sözleşme gelişimden "ciddi güncellemeler" yapılması çağrısında bulundu.

Duyuruya göre Clarity, "karar verilebilir" bir dil, yani geliştiriciler programın ne yapıp ne yapmayacağını öncesinden matematiksel kesinlikle bilebiliyor.

Algorand kurucusu Silvio Micali, Clarity gibi bir programlama dilinin kullanılması ile büyük ölçekli işletme ve devletlerin teknolojiye güvenme olasılığının daha da artacağını ileri sürdü.



