BM: İnsanlık tehlike altında

Dünyada 3 milyardan fazla kişiye sokağa çıkma kısıtlamaları getirilirken, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’ten çarpıcı bir açıklama geldi:

COVID-19 insanlığı tehdit ediyor ve bütün insanlık bununla mücadele etmek zorunda. Küresel eylem ve dayanışma hayati önemde. Ülkelerin bireysel mücadeleleri yeterli olmayacak.

Virüsün 'çatışmaların, doğal afetlerin ve iklim değişikliğinin mağduru olan ülkelere' sıçrağını söyleyen Genel Sekreter, gelişmiş ülkelerden, bu bölgelere 2 milyar dolar değerinde insani yardımda bulunmalarını istedi.

Birçok ülkede insanların sıkışık mülteci kamplarında yaşadığını hatırlatan Guterres, bu insanların ellerini yıkayabilmek için su ve sabuna; ayrıca hasta olmaları durumunda hastane yatağı ve solunum cihazlarına erişebilecek durumda olmadıklarını ifade etti. Guterres, “Eğer kararlı biçimde harekete geçmezsek, korkarım ki virüs en kırılgan ülkelerde yer edinecek ve gezegende yayılmayı sürdürürken sınırları umursamadan dünyanın geri kalanını da tehlikeye sokacak” dedi.