Dünya BM rakamlarla konuştu: Corona virüs sayıyı artırabilir

BM rakamlarla konuştu: Corona virüs sayıyı artırabilir

Dünya

BM rakamlarla konuştu: Corona virüs sayıyı artırabilir

Birleşmiş Milletler, her yıl yaklaşık 2 milyon bebeğin ölü doğduğunu, bunun her 16 saniyede bir bebeğin ölü doğduğu anlamına geldiğini bildirdi.

08 Ekim 2020, Perşembe 22:09 Son Güncelleme:
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BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Bankası tarafından yayımlanan son tahminlere göre, ölü doğumların yüzde 84’ü düşük gelirli ülkelerde meydana geliyor. Her yıl yaklaşık 2 milyon bebeğin ölü doğduğu ve bunun her 16 saniyede bir bebeğin ölü doğduğu anlamına geldiğine dikkat çekilen çalışmada, hamileliğin iyi izlenmesi, doğum öncesi iyi bakım ve uzman doğumcuların bulunmasının bu ölümleri önleyebileceği ifade edildi.

Kovid-19 ölü doğumları artırabilir

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının ise ölü doğumların sayısını artırabileceği uyarısı yapılan çalışmada, salgın nedeniyle sağlık hizmetlerinin yüzde 50 azalmasının düşük ve orta gelirli 117 ülkede 200 bin bebeğin daha ölü doğmasına neden olabiliceği belirtildi. Çalışmada düşük gelirli 20 ülkede, ölü doğumlarda bir yıl içinde yüzde 20 artış görülebileceğine işaret edildi.

AA

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Adı,'Tam Demokrat'
Oral Çalışlar
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