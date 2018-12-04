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BM'den korkunç rapor: Suriye'de 2,8 milyon engelli var

Birleşmiş Milletler, Suriye'deki savaş kayıplarına ilişkin bir rapor yayınladı. Raporda 2,8 milyon insanın kalıcı olarak sakatlandığı açıklandı

04 Aralık 2018, Salı 18:48
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BM'den korkunç rapor: Suriye'de 2,8 milyon engelli var

Suriye’de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana 2,8 milyon insanın kalıcı olarak sakatlandığını açıklandı.

Birleşmiş Milletler’in İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi’nce (OCHA) yayınlanan raporda, özellikle çocuklarda işitme ve görme güçlüğü, uzuv kaybı veya omuriliklerinin yaralanmasıyla felç görüldüğü belirtildi.

HER 13 MÜLTECİDEN BİRİ ENGELLİ

Raporda, Ürdün'deki her 13 Suriyeli mülteciden birinin ve Lübnan'da her 30 mülteciden birinin engelli olduğuna dikkat çekilerek, mültecilerin kötü psikolojik koşullar altında, travmadan mustarip ya da güvenli olmayan yerlerde yaşadıkları belirtildi.

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