Bodrum Belediyesi 25 zabıta memuru alımı yapacak
Bodrum Belediyesi 25 zabıta memuru alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yer alan zabıta memuru alımı ilanının başvuru şartları belli oldu. İlana başvuru 12 Ekim 2020'de başlayacak. Son başvuru tarihi ise 16 Ekim 2020 olarak açıklandı.
08 Eylül 2020, Salı 17:06 Son Güncelleme:
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Bodrum Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alımı yapılacak. Boş zabıta memuru kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar belli oldu. İlana son başvuru tarihi 16 Ekim 2020 olarak açıklandı.
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