Bodrum Belediyesi 25 zabıta memuru alımı yapacak

Bodrum Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alımı yapılacak. Boş zabıta memuru kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar belli oldu. İlana son başvuru tarihi 16 Ekim 2020 olarak açıklandı.



