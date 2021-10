Akdeniz'in en büyük yelken festivali olan The Bodrum Cup 33'ncü yılında da mücadele dolu yarışlar, konserler ve etkinliklerle 18 - 23 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak. 5 etaptaki yarışlar, 180'den fazla tekne, 1500'den fazla denizci ve 10 binin üzerinde katılımcıyı ağırlayacak. Yarışlarda, yarışmacılar ve yelken meraklıları yangında zarar gören bölgelerden oluşturduğu rotasında çeşitli etkinlikler düzenleyerek yangınlardan olumsuz etkilenen işletmelere destek olacak. Yangının söndürülmesinde emeği geçen kahramanlar için saygı gösterisinde bulunacak. Konser etkinliklerine canlı performanslarla katılacak olan Kerem Görsev ve Teoman müzik şöleni sunacak. Açılış ve kampana töreni 18 Ekim'de gerçekleştirilecek. Yarışlar ise 19 Ekim'de başlayıp, 23 Ekim'de sona erecek. Bodrum Cup'ta, bu yıl, yarışların birincisine İlhan Koman'ın 'Sonsuz Sütun' heykelinden esinlenerek oluşturulan ödül verilecek. The Bodrum Cup, her yıl olduğu gibi sosyal sorumluluk çalışmalarına devam ediyor. Bodrum Sağlık Vakfı Begonvil Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören çocukların bayrak boyama etkinliğinde çocukların boyadıkları bayraklar, yarış sırasında yatlara asılıp, yarış boyunca yatlarda dalgalandırılacak. Öğrenciler, aynı zamanda etkinlikte misafir edilip, yarış deneyimi yaşanacak.





"YAZ BİTİMİNDE BÖLGEYİ CANLANDIRIYOR"

Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, 33'üncü American Hospital The Bodrum Cup'ın orman yangınlarına atfedilmesi çok önemli olduğunu vurgulayıp, "Akdeniz'in en büyük deniz festivali olarak büyük bir kıymete sahip olan bu organizasyon, gönüllük duygusunun ve alışkanlıklarını artırdığı için de çok özel bir program. Bu festival Akdeniz sahillerinin Bodrum gibi bir turizm yöresine büyük katkıda bulunuyor. 'Sarı yaz' dediğimiz yaz bitiminde bölgeyi canlandırıyor. Bu yarışlarla bir yandan da gençlerimiz ve çocuklarımızın spora olan yatkınlığını artırmaya, onları bu sporun kendine has özellikleriyle hayata hazırlamaya çalışıyoruz. Ayıca tekne yapımında ülkenin en iyisi olan Bodrum teknelerimizi, guletlerimizi tüm dünyaya tekrar hatırlatıyoruz" dedi.

"GÖKOVA'YA AÇILACAĞIZ VE UMUTTAN, GÜZELLİKTEN DOSTLUKTAN, BARIŞTAN BAHSEDECEĞİZ"

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da "Yerel değerlerimizi ne kadar korursak Bodrum da kendini sonsuza kadar öyle koruyacaktır. Bu festival ayrıca Bodrum'un küçük bütçelerle çok büyük etki yaratma yeteneğinin de bir kanıtıdır. Bu yörenin ağırladığı büyük insanlarımız, edebiyatçılarımız, seyyahlarımız, süngercilerimiz; guletlerimiz, trandhilleriniz, dünyaya hizmet eden, denizcilerimizin omuzlarında yükselen The Bodrum Cup'tan söz ediyoruz; o nedenle bu büyük bir festivaldir. Kampanayı çaldıktan sonra Gökova'ya açılacağız ve umuttan, güzellikten dostluktan, barıştan bahsedeceğiz" diyerek, herkesi festivale davet etti.

DHA