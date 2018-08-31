Bodrum Kalesi gelecek yıl kapılarını açıyor

Yapımına 1415 yılında başlanan ve inşaatı 1523’e kadar süren, 1895 yılına kadar da askeri üs olarak kullanılan Bodrum Kalesi, yenilenen yüzüyleh izmete girmeye hazırlanıyor.

UNESCO Dünya Miras Kalıcı Listesi’ne dahil olması beklenen Bodrum Kalesi, tarihsel süreçte Doğu Akdeniz’in en önemli kalelerinden biri olarak gösteriliyor. Çeşitli kulelerden oluşan Bodrum Kalesi’nde İngiliz, Fransız, İtalyan, Alman ve İspanyol Kulesi gibi farklı milletlere ait kuleler yer alıyor.

Bodrum’un simgesi haline gelen ve her yıl 300 binden fazla ziyaretçi çeken Bodrum Kalesi’nin tekrar turistlerin uğrak noktalarından biri olması bekleniyor.

Bodrum Kalesi Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdür Vekili Tayfun Selçuk, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca Bodrum Kalesi’nde başlatılan restorasyon, çevre düzenlemesi ve teşhir düzenleme projesinin hızla devam ettiğini söyledi.

3 YIL SÜRDÜ

Proje çalışmalarının 2014 yılında başladığını aktaran Tayfun Selçuk, bu çalışmanın yaklaşık 3 yıl sürdüğünü belirtti. Kurumlardan gerekli izinler alınarak uygulama aşamasına geçildiğini anımsatan Tayfun Selçuk, çalışmaların 2017 yılından itibaren fiili olarak başladığını vurguladı.

Tayfun Selçuk, restorasyon, çevre düzenlemesi ve teşhir çalışmaları çerçevesinde, Bodrum Kalesi’nin yıllar içerisinde doğal tahribat nedeniyle ortaya çıkan sorunlarının bütüncül bir anlayış içerisinde ele alındığına işaret etti. Tayfun Selçuk, "Bodrum Kalesi, restorasyon ihtiyacı giderilip yeniden teşhir, tanzim düzenlemesi yapılarak daha güzel ve sağlık bir şekilde gelecek nesillere aktarılmak üzere hizmet vermeye devam edecek." diye konuştu.

'ZİYARETÇİ SAYIMIZI ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ'

Proje sürecinden de bahseden Tayfun Selçuk şu bilgileri aktardı: "Bodrum Kalesi’nde devam eden çalışmaların, 2019 Haziran’da tamamlanması öngörülüyor. Bu çalışmayla birlikte tanıtımlara da ağırlık vererek mevcut ziyaretçi sayımızın artırılmasının sağlanmasını hedefliyoruz. Ziyaretçilerimiz, Bodrum Kalesi’ni yeni teşhir anlayışıyla birlikte çok daha farklı bir şekilde, güzel bir ortam içerisinde ziyaret edebilecekler. Biz ümit ediyoruz ki çok daha iyi sayılara, daha güzel ortamlarda ziyaretçilerimiziağırlama şansına sahip olacağız."

AA