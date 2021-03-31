Türkiye Bodrum plajlarındaki tehlike için çevre ve şehircilik ekipleri harekete geçti

Bodrum plajlarındaki tehlike için çevre ve şehircilik ekipleri harekete geçti

Türkiye

Bodrum plajlarındaki tehlike için çevre ve şehircilik ekipleri harekete geçti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir plaja beyaz kum görüntüsü vermek amacıyla kireç ve kuvars tozu dökülmesi büyük tepki çekmişti. Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, dün sabah harekete geçti.

31 Mart 2021, Çarşamba 10:29 Son Güncelleme:
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Bodrum'daki oteller sezon hazırlıklarını sürdürürken, bazı tesislerin plajlara, 'beyaz kum' görüntüsü vermek için sönmemiş kireç tozu ile kuvars tozu döktükleri iddiası çevreciler ile yetkilileri harekete geçirdi. Yapılan araştırmalar sonunda Güvercinlik Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı otelin, plaja, sönmemiş kireç tozu ile kuvars tozu döktüğü saptandı.



PLAJDAKİ KUM KALDIRILIYOR

Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, 17 Mart günü, otel yönetimine 265 bin 497 TL ceza kesip, dökülen kumları kaldırmalarını tebliğ etti. Plajdaki kumun kaldırılmasına dün sabah başlandı. Kum, iş makinelerinin kepçeleriyle alınıp, kamyonlara yüklenerek, bölgeden götürülüyor. 

Çevre ve Şehircilik Muğla İl Müdürlüğü'nce daha önce yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:

"Milas-Bodrum sınırında yer alan Pina Yarımadası'ndaki bir otelin sahiline beyaz kum döküldüğü şikayetleri üzerine, Jandarma ve Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Bahse konu alanda inceleme yapan ekipler, sahile dökülen maddeden numune aldı. Yapılan laboratuvar sonucuna göre, sahile dökülen maddenin yüzde 55 oranında mermer tozu yoğunluklu kalsiyum oksit (sönmemiş kireç tozu) maddesi olduğu belirlendi. İncelemenin tamamlanmasının ardından, maddeyi sahile döken tesise 265 bin 497 lira idari para cezası uygulandı."


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