Türkiye Bodrum'da kuvvetli yağmur nedeniyle yollar göle döndü, evleri su bastı

Bodrum'da kuvvetli yağmur nedeniyle yollar göle döndü, evleri su bastı

Türkiye

Bodrum'da kuvvetli yağmur nedeniyle yollar göle döndü, evleri su bastı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kuvvetli sağanak yağış sonrası özellikle Mumcular Mahallesi'nde yollar göle döndü, birçok ev ve işyerini su bastı. Sürücüler dağlardan yola düşen kaya parçaları nedeniyle zor anlar yaşadı.

05 Aralık 2021, Pazar 11:59 Son Güncelleme:
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, etkili olan kuvvetli sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle yollar göle dönerken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Ayrıca, dağlardan düşen kaya parçaları nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri su baskınlarının etkili olduğu alanlarda tahliye ve temizlik çalışması yaptı.

MUMCULAR MAHALLESİ'NDE EVLERİ SU BASTI

Meteoroloji 4'ünü Bölge Müdürlüğü'nün Bodrum için sağanak Yağış uyarısında bulunmasının ardından dün akşam saatlerinde ilçe merkezi ve çevresinde kuvvetli sağanak yağış etkili oldu. Gece saatlerinde etkisini daha da arttıran yağmur nedeniyle özellikle Mumcular Mahallesi'nde yollar göle döndü, birçok ev ve işyerini su bastı. Dağlardan düşen kaya parçaları yola savruldu, sürücüler zor anlar yaşadı. İhbar üzerine Mumcular Mahallesi'ne gelen belediye ekipleri su baskını yaşanan yerlerde tahliye ve temizlik çalışması yaptı.

Ayrıca, Mazı Mahallesi'nde taşan dere denizle birleşti. Bölgeye ulaşan ekipler olumsuz bir durum yaşanmaması için çevrede önlem aldı.


Öte yandan, Bodrum Belediyesi'ne bağlı 10 kepçe, 6 itfaiye aracı, 8 vidanjör ve 35 işçi su taşkınlarına karşı sahada çalışma yaptı. Bodrum genelinde yağışlı hava etkili olmaya devam ediyor.


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