Türkiye Bodrum'daki taşınmaz 9.4 milyon liraya satıldı

Bodrum'daki taşınmaz 9.4 milyon liraya satıldı

Türkiye

Bodrum'daki taşınmaz 9.4 milyon liraya satıldı

Maliye hazinesine ait Muğla'nın Bodrum ilçesindeki taşınmazın 9 milyon 400 bin liraya özelleştirme ihalesi yapıldı.

02 Aralık 2020, Çarşamba 09:11 Son Güncelleme:
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, özelleştirme kapsam ve programında bulunan, maliye hazinesine ait Muğla'nın Bodrum ilçesi Ortakent Mahallesi 230 ada 8 nolu parselde bulunan 1456,28 metrekare yüzölçümlü taşınmaz için düzenlenen ihalenin nihai pazarlık görüşmesi sonuçlandı.

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İhalede en yüksek teklif, 9 milyon 400 bin lirayla Ahmet Filiz tarafından verildi.

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