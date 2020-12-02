Özelleştirme İdaresi Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, özelleştirme kapsam ve programında bulunan, maliye hazinesine ait Muğla'nın Bodrum ilçesi Ortakent Mahallesi 230 ada 8 nolu parselde bulunan 1456,28 metrekare yüzölçümlü taşınmaz için düzenlenen ihalenin nihai pazarlık görüşmesi sonuçlandı.

İhalede en yüksek teklif, 9 milyon 400 bin lirayla Ahmet Filiz tarafından verildi.

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