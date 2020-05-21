Boğa burcu özellikleri

Boğa burçları yaşamları boyunca güven ararlar ve kendilerini riske atmazlar. Hedefine giden yolda gösterdiği sabır, bazen çevresindekileri kıskandıracak boyutta olabilir. Yine de çevresi tarafından aranan, sıcakkanlı insanlar olduklarını söyleyebiliriz. Boğa burçları somut konularla uğraşmayı sever, genellikle de işlerini başarıyla yürütürler. Bu yüzden ruhsal olarak da doyumlu hissederler. Olayları organize ederken rahatlıklarını gözeten Boğa burçları, her şeyin kendi zevkine uygun olmasına önem verir. Hayat amaçlarını gerçekleştirmek için var gücüyle çalışır. Parayı rahata ulaşmak için bir araç olarak kullanır. Mal-mülk edinme konusunda beceriklidir. Finans ve yatırım konuları da Boğa burçlarının ilgisini çeker. Çoğu Boğa burcu dengeleyicidir, kendisi ve başkaları için güvenliği sağlamaya çalışır. Her şeyi ayakları yere basan, pratik ve gerçekçi bir bakış açısıyla görmeye meyillidir. Boğa burcu için para kazanmak kolaydır ve yıllarca aynı proje üzerinde yılmadan bıkmadan çalışabilirler.

Hantal ve inatçı olan Boğa burcu enerjisinin iki farklı hızı vardır: Ya çayırda otlayan bir öküz gibi gevşer ya da boğa güreşindeki bir boğa gibi coşar. Boğa burcu içsel bir enerji tasarrufu programına sahiptir. Eğer bir şey zaman ve kaynak yatırımına değerse sabırla çalışarak ona ulaşır. Yaptığı işi küçük aşamalara bölmeyi sever. Her ne kadar inatçılığı olumsuz yanı olsa da, buna bağlılık da denebilir. Her ne olursa olsun Boğğa burçlarının görevleri yerine getirme yeteneği muazzamdır. Bu da onları harika çalışanlar yapar. Ayrıca uzun süreli arkadaşlık ve sevgililik de Boğa burcunun özelliğidir. Sadıktır ve ani değişiklikleri, eleştirileri sevmezler.

Kısa boylu, sağlam bir boyun yapısına sahip olan Boğa burçları, mahmur bakışlıdır. Esmer tenli olup koyu ve sıcak bakışlı kişilerdir. Saçlar gür ve kıvırcık olabilir. Özellikle Boğa kadınları genç yaşta çok güzel olmasına karşın, ileri yaşlarda aşırı nişastalı yiyecekler tükettikleri için, yüz hatları hantallaşır ve kalın bir bedene sahip olurlar.

Çok güçlü bir fiziksel yapıya sahip olan Boğa kadınları, aşkta aşırılığa kaçabilir Gerçek sevgiyi ararken yanlış evliliklere sürüklenebilirler. Sessiz, sakin yapısına rağmen derin ve yoğun duygulara sahiptirler. Ses tonları mükemmeldir. Sanata karşı eğilimlerini engelleyemezler. Boğa kadınlarının güzelliğe ve uyuma olan tutkularını herkes anlayamaz. Her şeyden şikayet eden insanlardan olmadıkları için de, çoğu kez gereğinden fazla sorumluluk alırlar. Annelik ve eş olmak Boğa kadınlarına çok yakışır. Adeta eviyle bütünleşir. Sakin ve dişi yapılarıyla çocuklarını ve sevdiklerini taşır ve hiç şikayet etmez. Çocuklarına küçük yaşta disiplinli ve derli toplu olmayı öğretir. Boğa kadınlarının mutfak malzemelerine karşı zaafları vardır. Günün uzun bir zamanını mutfakta geçirebilirler. Yemek yaparken genelde sağlıklı olmasına özen gösterirler. Sadık bir dost, cana yakın bir sevgili olan Boğa kadını, hayatının sonuna kadar sevdiğine bağlı kalır. Kırmızı çizgileri aşılırsa da boynuzlarını karşı tarafa yöneltir. Boğa kadını esprili, şakacı ve müstehcendir. Boğa kadınıyla yaşanan ilişki yürekten, samimi bir ilişki olur. Duygusaldır. Seksi bir sanat olarak görür. Ön sevişmeyi, sarılmayı, karşılıklı masaj yapmayı ve uzun uzun dokunmayı sever. Utangaç bir sevgiliyi ikna etmekten, onu kabuğundan çıkarmaktan hoşlanmaz; Boğa kadınının ya ihtiyaçlarına karşılık verirsiniz ya da arkasına dönüp gidişini izlersiniz. Eğer onu hak ettiği şekilde severseniz, hayatınızın sonuna kadar sizinle olur.

Boğa burcu kadınları ilişkilerinde sabit ve güvenilirdir. Güveni kazandığınız taktirde ilişkisini mutlu bir ilişkiye dönüştürebilmek için elinden geleni yapar. Sağlık da Boğa kadını için önemlidir. Dansı, yoga yapmayı ya da sporu severler. Doğayla barışık olan Boğa kadınını bahçede çiçek yetiştirirken, hayvanları severken ya da vahşi doğada kamp yaparken bulabilirsiniz. Zarif ve aklı başında, duygusal ve duyarlı, lüks düşkünü ama yeri geldiğinde ellerini kirletmekten de çekinmeyen Boğa kadınlarının harika bir stili vardır. Boğa kadını dişilik özelliklerini güçlü yansıtır. Yönetici gezegeni Venüs onlara yuvarlak hatlar, sessiz ama çekici bir albeni ve tensel hazlar verir. Haritalarında Venüs'ü güçlü olan Boğa kadınları güzelliğe, giyime, rahatlığa, konfora önem verir. Bu bakımdan Boğa kadını erkekler için, ideal, uyumlu dişi figürü gibi görünürler. Boğa kadını sadıktır ve aynı kararlılığı ve huzuru karşısından da bekler. Güvenliğe önem verdiği için ilişkilerinde para ve güç önemlidir. Boğa kadını karşısındakinin güçlü ve gizemli ister. Güçlü bir ilişkide karşısındakinin onu kıskanması ona gizlice keyif verebilir. Muhafazakâr olduğu için fazla flörtçü olduğu söylenemez ama Venüs’ü İkizler olan Boğa kadınları daha hareketli ve ilişkilerinde renklidir. Venüs’ü Boğa ya da Yengeç olan Boğa kadını ise daha anaç ve ailevi değerleri ön plana alabilir. Boğa’nın bu görünümü daha gelenekçi ve her şey uğruna keyfinin, kurulu düzenin bozulmasını istemez. Boğa kadının doğaya yakın olmak gibi, doğal, verimli bir yapısı vardır. Genel olarak düzen ve alışkanlıklarına bağlıdır. Büyük sürprizlerden ya da ani gelişme ve şakalardan hoşlanmazlar. Hareketli ve zihinsel yönden fazla heyecan bekleyen biriyseniz Boğa kadını size göre olmayabilir, zira o alışılmışın dışına çıkmayı sevmez. Genel olarak karmaşık şeylerden hoşlanmaz ve düşündüğünü basit ama etkin ortaya koyar. Söz verdiğinde tutmak ister ve aynı şeyi karşısındakinden de bekler. Onları mutlu etmek için güven geliştiren, keyif veren hediyeler alabilirsiniz. Çocuksu olduklarını da söyleyebiliriz. Boğa kadınları eş olarak, maddi konularda yetenekli ve destekleyici olabilir. Ayakları yere basmayan eşini daha becerikli olmaya yöneltebilir ve değerleri korumaya çalışır. Bu bakımdan eşinin yanında ekonomi yapmak ve iş hayatında yer almak onlar için çok zor olmaz. Somut düşünceleri vardır.

Ciddi ve sakin yapılarıyla, iyi bir aile reisi olmaya aday olan Boğa burcu erkeği sabırlı, pratik ve çözümleyicidir. Doğuştan babadır. Her çocuğa şefkat gösterir. Yüksek standartta yaşayan Boğa burcu erkeği, konforlu bir hayata hayır demez. En büyük amacı; sevdiğiyle duygu dolu anlar yaşamaktır. Köklerine bağlı olan Boğa burcu erkeği, ömür boyu yaşlı akrabalarının her sorununa koşar. Yaşamın temel taşı olduğu için de başı sıkışan herkese yardım etmeye çalışır. Boğa erkeği doğru kişi için güvenilir ve adanmış bir sevgili olabilir. Sessiz görünse de kelimelerle arası iyidir; seçtiği kelimeler üzerinde düşünmeyi sever. Düşünceli olan Boğa erkeği ne hissettiğinden ya da ne istediğinden emin değilse sessiz kalır. Dolayısıyla karşılık vermesi için zorlamamakta fayda var. Duygusal değişikliği üzerinde kafa yormayı sevdiği için zamana ihtiyacı olabilir. Cömert Boğa erkeği cinsel açıdan ilgili ve titizdir; sevdiği kişiye zevk vermek ister. Partneri tatmin olmadan bırakmaz. İçindeki feminen yöne dokunmayı becerebilirse, kendi duygularına güvenmeyi öğrenir. Duygusal kararlar almaya zorlandığında kendini dışa kapatır ve duygusuzlaşmaya başlar. Nihayet açıldığında, duygularını ifade etmesine teşvik etmeli ve abartılı tepki vermemelisiniz. Kalbini kazanmayı başarırsanız uzun süreli ilişki yaşarsınız. Boğa erkeğinin sevgisini gösterme biçimi içtendir. Evcimen Boğa erkeği sevdiği kişiyle koltuğa uzanıp mayışmayı sever. Geleneksel yemeklere düşkündür ve bazen yemeği abartır; yemek onun için rahatlatıcı bir sığınaktır. Bazen dağınık olabilen Boğa erkeği çoğu zaman sakardır; yaşadığı ortamın mümkün mertebe minimalist olması işini kolaylaştırır. Boğa erkeği fiziksel ve aşka açıktır. Ancak ilk planda onu harekete geçirmek için daha fazla çaba sarf etmek gerekebilir. Genel olarak sessiz ama güçlüdür, hatta maço eğilim de gösterebilir. Ancak bu sert görünümü yerine yumuşaklık ve huzur yansıtır. Biriktirmeyi sever, maddi konularda beceriklidir. Ağır ama hedefine yönelik hareket eder. Görünümüne önem verir. Dayanıklı, pratik ve düzgün bir stili vardır. Renk uyumuna özen gösterir. Yapıcı olan Boğa erkeği, huzurlu ve kararlı bir evlilik arayanlar için ideal bir eştir. Ancak değişikliğe ve yeniliklere uyum sağlamakta zorlandığı için, eşi psikolojik açıdan zorlayıcı bir dönemden geçiyorsa, onu anlamakta zorlanabilir ve yüzeysel düşünebilir. Romantizm söz konusu olduğunda kendini güvende hissetmek isteyeceğinden, başkalarıyla karşılaştırmak gibi bir durumda ters tepki verebilir. Venüs'ü Koç ya da İkizler'deyse daha esnek olabilir.

Boğa burcunun disiplini ve her şeyi kendi sistemi içinde çözmeye çalışması birçok kişiye ters gelebilir. Özellikle pratik çalışmayı tercih eden kişilerle anlaşamayabilir. Boğa burçları sağlama yapmadan hiçbir şeyden emin olamadığı için bir çalışan olarak zor bir insandır. Yanlış bir yoldayken, bilgiç bir tavırla hatasını söylerseniz sert bir tepki alabilirsiniz. Boğa burcu hedefine ulaşmak için öyle çok çalışır ki, yanında çalışanlar kendi hedeflerini kontrol altında tutmak zorunda kalırlar.

Boğa burcu sakin yapısına rağmen, yorulmak bilmez. Hangi işi yaparsa yapsın, kimin adına çalışırsa çalışsın, enerjisini en iyi şekilde kullanır. Dünya nimetlerinden yararlanmak için yeme-içme ve gezme konusunda aşırıya kaçabilir. Boğa burcu ense ve boğaz bölgesini yönetir. Bu nedenle anjine ve soğuk algınlığına çabuk yakalanır. Troid salgıları çok olduğu için kilo problemi yaşayabilir. Genelde sağlıklı ve iri olurlar. Bazıları olağanüstü güçlüdür. Diğer burçlara göre acı eşiği yüksektir. Sabırlıdırlar. Doktor tavsiyelerini aynen yerine getirerek ilaçlarını düzgün alırlar. Özellikle kış mevsiminde dikkat etmezse boğaz ağrısı, ses kısıklığı ve bronşit görülür. Boğa burcu ağır yemeklere düşkün olur. Kolay şişmanlar. Kiloyla ilgili tüm rahatsızlıklar da onları bulur. Şeker ve kalple ilgili problemler sağlığını tehdit ederken, ileri yaşlarda tansiyon en çok Boğa burcunda görülür. Sebze yemekleri ilgisini çekmez. Bağırsaklarının düzenli çalışması için, lifli yiyeceklere ihtiyaçları vardır. Troid bezlerinin iyi çalışmasını ve iyot ihtiyacını gidermek için balık yemeleri gerekir. Boğa kadınları özellikle 35'indenn sonra daha çok vitamin almalıdır. A ve E vitamininden zengin gıdaları tercih etmelidir. Ayrıca kepekli gıdalar yemeli ve sevmeseler de spora ağırlık vermelidirler.

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Sessiz ve sakin yapısıyla Boğa burcu çocuğu anne-babasını hiç utandırmaz. Ama baskıya gelemez. Ona bir şeyi defalarca tembih etseniz de inadı tuttuysa yapmaz. Sevgiye çok değer verdiği için yanaklarını öpmeyi ihmal etmeyin. Boğa burcu çocukları kuşkusuz çok güzeldir. Daha doğduğu anda güzellikleriyle hemşireleri başına toplar. Renkler ve sesler onun için çok önemlidir. Ona bağırarak bir şey yaptıramazsınız. Asla özür dilemez. Parlak renkleri sevmez. Odasının eşyalarını pastel tonlardan seçmelisiniz. Bebeklik battaniyesinden veya yastığından vazgeçmeyebilir. Ona hediye almak istiyorsanız, işiniz zor değil. Kızlar daha çok yumuşak tüylü kazaklar, saten parlak pijamalar, uzun saçlı bebeklerden hoşlanır. Küçük portatif mutfak eşyaları da alabilirsiniz. Evcilik oynamayı severler. Erkek boğa çocukları ise bebekliklerinde ayı, tavşan gibi hayvan figürlü oyuncakları, müzik aletlerini sever. Spor ayakkabılar da en sevdiği şeydir.

Boğa burcu sevgiliyi mutlu etmek zordur. Bu espritüel insanlar altın ve ziynet eşyaları gibi değerli taşları sever. Güzelliğine düşkün Boğa burcu kadınları için güzellik ürünleri, terlik, yumuşak dokuma kazak, parfüm ya da tek taş yüzük alabilirsiniz. Boğa erkeğine ise deri cüzdan ya da şık bir şarap seti mutlu eder. Her iki cinse verilecek hediyenin de şaşırtıcı ve unutulmaz olmasına dikkat edin. Boğa burcu kadınını bir hediyeyle etkilemek istiyorsanız el yapımı ve eşi benzeri olmayan bir şey seçin. Ucuz, plastik ya da toplu üretim işi şeylerden hoşlanmaz. Bitkisel karışımlar, doğal vücut ürünleri ya da ahşaptan/kilden yapılma güzel bir şey daha fazla hoşuna gider. Boğa erkeğine sevginizi sözlerle ya da hediyelerle değil, yaptıklarınızla göstermek gerekir. Ama illa hediye alacaksanız kaliteli giysiler seçebilirsiniz. Kitap, enstrüman gibi hediyeler Boğa erkeğine uygundur. Ayrıca boğazına hitap eden hediyeler de hoşlarına gider: En sevdiği restoranda güzel bir akşam yemeği gibi... Özel günlerinde sevdikleri bir kitap, deri bir cüzdan, elektronik oyunlar, onları rahat ettirecek aksesuar niteliğinde eşyalar, örneğin; bir kuş tüyü yastık alabilirsiniz.

Boğa burcunu tanımlayan söz: Kendimi sahip olduklarımda arıyorum.

Kendimi sahip olduklarımda arıyorum. Boğa burcu olumlu ve yapıcı kullanıldığında: Kararlı ve sadık, güvenilir, zevk sahibi, sakin, huzur verici, pratik ve ekonomik, verimli.

Kararlı ve sadık, güvenilir, zevk sahibi, sakin, huzur verici, pratik ve ekonomik, verimli. Boğa burcu kötü kullanıldığında ve abartıldığında: İnatçı ve mantıksızca duygusal, fazla sahip olma güdüsü, inatçı, zevklere fazla düşkün, tembel ve ağır, sadece maddi kazanç peşinde.

İnatçı ve mantıksızca duygusal, fazla sahip olma güdüsü, inatçı, zevklere fazla düşkün, tembel ve ağır, sadece maddi kazanç peşinde. Boğa burcu yönetici gezegeni: Venüs

Venüs Boğa burcu elementi: Toprak

Toprak Boğa burcu niteliği: Sabit

Sabit Boğa burcu mitolojisi: Boğa tarih boyunca verimlilik sembolü oldu. Boğa pek çok Mısır kültünün dini simgesidir. Kaldeliler kendi mimarilerinde çeşitli boğa figürleri kullanmıştır. Yunan mitolojisinde Boğa Minos Boğası olarak yer alır. Büyümekte olan Ay'ın biçimiyle, Boğa boynuzları arasında da bir benzerlik görülür ve günümüzde Girit'te boğanın boynuzlarını anlatan pek çok taş bulunur. Balkanlarda da benzer biçimde kalıntılara rastlanır.

Boğa tarih boyunca verimlilik sembolü oldu. Boğa pek çok Mısır kültünün dini simgesidir. Kaldeliler kendi mimarilerinde çeşitli boğa figürleri kullanmıştır. Yunan mitolojisinde Boğa Minos Boğası olarak yer alır. Büyümekte olan Ay'ın biçimiyle, Boğa boynuzları arasında da bir benzerlik görülür ve günümüzde Girit'te boğanın boynuzlarını anlatan pek çok taş bulunur. Balkanlarda da benzer biçimde kalıntılara rastlanır. Boğa burcu vücutta karşı geldiği bölge: Boyun ve boğaz, tiroid bezi.

Boyun ve boğaz, tiroid bezi. Boğa burcu rengi: Yeşil, toprak renkleri.

Yeşil, toprak renkleri. Boğa burcu metali: Bakır.

Bakır. Boğa burcu taşı: Zümrüt.

Zümrüt. Boğa burcu en uyumlu olduğu burçlar: Başak ve Oğlak

Başak ve Oğlak Boğa burcu en zorlandığı burçlar: Aslan, Akrep ve Kova

Aslan, Akrep ve Kova Boğa burcu rengi: Yeşil, pembe

Yeşil, pembe Boğa burcu uğurlu günü: Cuma, pazartesi

Cuma, pazartesi Boğa burcu uğurlu sayılar: 6, 4

6, 4 Boğa burcu uğurlu taşları: Turkuaz, topaz, pembe kuvars, safir, yeşim

Turkuaz, topaz, pembe kuvars, safir, yeşim Boğa burcu vücutta tekabül ettiği yer: Boyun, boğaz, çene

Boyun, boğaz, çene Boğa burcu olumlu özellikleri: Sabırlı, düzenli, yardımcı, romantik, özenli, adanmış

Sabırlı, düzenli, yardımcı, romantik, özenli, adanmış Boğa burcu olumsuz özellikleri: Fazla hoşgörülü, inatçı, tembel, fazla ihtiyatlı

Fazla hoşgörülü, inatçı, tembel, fazla ihtiyatlı Boğa burcu en sevdiği şeyler: Fotoğraf, dağlar, güzel müzik, gurme yemek, yemek pişirmek, bahçecilik, romans, kaliteli giysiler

Fotoğraf, dağlar, güzel müzik, gurme yemek, yemek pişirmek, bahçecilik, romans, kaliteli giysiler Boğa burcu sevmediği şeyler: Acele ettirilmek, parayı israf etmek, kirli şeyler, oteller, ani değişiklikler, engeller, güvensizlik

Acele ettirilmek, parayı israf etmek, kirli şeyler, oteller, ani değişiklikler, engeller, güvensizlik Boğa burcu gizli tutkuları: Her şeyin en iyisine sahip olmak

Her şeyin en iyisine sahip olmak Boğa burcu güçlü yanları: Güvenilir, sabırlı, pratik, adanmış, sorumluluk sahibi, stabil olmaları

Güvenilir, sabırlı, pratik, adanmış, sorumluluk sahibi, stabil olmaları Boğa burcu zayıf yanları: İnatçı, sahiplenici, tavizsiz olmaları

İnatçı, sahiplenici, tavizsiz olmaları Boğa burcu ilişkilerinde eğilimleri: Boğa ilişkilerinde güvenlik ve sağlamlık arar. Uzun vadeli düşünür ve sadakata inanır. Yatıştırıcı, huzurlu bir yapısı vardır. Ancak sahip olmacıdır ve güvensiz hissederse kıskanç olabilir. Yapıcı ve kararlı olması ona ilişkilerinde uzun vadeli, kazançlı sonuçlar getirir.

Boğa ilişkilerinde güvenlik ve sağlamlık arar. Uzun vadeli düşünür ve sadakata inanır. Yatıştırıcı, huzurlu bir yapısı vardır. Ancak sahip olmacıdır ve güvensiz hissederse kıskanç olabilir. Yapıcı ve kararlı olması ona ilişkilerinde uzun vadeli, kazançlı sonuçlar getirir. Boğa burcu avantajları: Ona güvenin. Sizi yüz üstü bırakmaz. Zevk sahibi olması, barışa ve uyuma önem vermesi en iyi özellikleridir. Fiziksel açıdan tutkulu ve tensel açıdan güçlüdür. Verimli ve ortaklaşa çalışmalarda yaratıcıdır.

Ona güvenin. Sizi yüz üstü bırakmaz. Zevk sahibi olması, barışa ve uyuma önem vermesi en iyi özellikleridir. Fiziksel açıdan tutkulu ve tensel açıdan güçlüdür. Verimli ve ortaklaşa çalışmalarda yaratıcıdır. Boğa burcu zayıflıkları: İnatçılığı ve akılsızca direnişi... Bu durum kıskançlık söz konusu olduğunda ilişkilerde kilitlenme yaratır. Yeteri kadar yaratıcı ve esnek düşünemeyebilir. Daha fazla esnekliğe ve hayal gücüne ihtiyacı vardır. Muhafazakarlığı yüzünden kendini geliştirmekte zorlanabilir.