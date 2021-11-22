Boğa burcunda ay tutulması

KOŞULLAR ZORLU AMA AŞMAK MÜMKÜN!

Yeni bir haftadan herkese merhaba, bu hafta yazımda geçtiğimiz Cuma günü gerçekleşen Ay tutulmasının etkilerinden bahsedeceğim. Boğa burcunda oluşan tutulmanın önümüzdeki uzunca bir süreyi etkileyeceğini bekleyebiliriz. Ay tutulmaları en genel olarak söylemek gerekirse, takip eden altı aylık sürede aktif olduğu düşünülür. Bu sebeple 19 Kasım günü gerçekleşen tutulmanın da etkileri önümüzdeki altı aylık sürece yayılmış olarak kendini gösterecek. Boğa ve Akrep burçlarında Ay ve Güneş tutulmalarının gerçekleşeceği yaklaşık iki yıllık bir sürece başlıyoruz. Bu durum benzer etkilerin içinde bulunduğumuz uzunca zaman diliminde hayatlarımızda belirgin yer tutabileceğinin işaretçisi. Tutulma ülkemizden gözlenememişti. Kadim astrologlar özellikle bir tutulma için gözlenebildiği ülkelerde etkilerinin daha yoğun olacağı şeklinde yaklaşım göstermişler ve tutulmaları bu şekilde yorumlamışlardır. Boğa burcunda gerçekleşen tutulma her ne kadar ülkemizden görülmüyor olsa da gezegenlerin yerleşimi olarak baktığımızda güçlü etkilerini yansıtacağını düşünebiliriz.

Boğa burcunda gerçekleşen tutulmalar bu burcun yönetiminde olan konular hakkında bazı önemli durumların ortaya çıkma, durum değişikliği yaratma gibi etkilerini oluşturur. Ve bir diğer yandan doğum haritalarımız üzerinde bu burçta yerleşmiş veya majör açı yapan gezegenlerle birlikte, ilgili konularda gelişecek yeni durumlara işaret ederler. Boğa burcunda tutulmanın içinde bulunulan düzen ve korunaklı şartların bir nevi testten geçeceği bir sürece vurgu yapıyor diyebiliriz. Alışkanlıklar ve alışagelmiş şartlar, beklenilenin dışında yaşanacak bazı durumlarla baş etmek ya da içinde bulunulan koşulları yeniden gözden geçirmek, değişim içerisine girmek benzeri sonuçlar ile karşılaşabilecek. Maddi ve manevi güvenlikleri sarsan, sorgulatan bir tutulma dönemi yaşayabileceğiz ve bu bizlerde koşulları yeniden sorgulamak, sağlama almanın yeni yollarını aramak gibi düşünce ve eylemlere itici güç oluşturabilecek. Sarsıcı bir süreç dedik çünkü koşullar üzerinde kendi kontrolümüzün dışında gelişen şartlarla haşır neşir olmak ve bir nevi bize, şartlarımıza, koşullarımıza kontra durumlar oluşturan yeni gelişmeler ile karşılaşmak mümkün olacak.

Tutulma derecesinde Ay, Algol adında bir sabit yıldızla kavuşuyordu. Bu sabit yıldız kaynaklarda bazı zorlu ve şiddetli etkileriyle de yer alan bir sabit yıldız olarak geçer. Süreç içinde olaylar üzerinde aşırıya kaçan yönde tavırlar göstermemek yerinde olur. Küçük bir olayın ya da durumun aniden büyük bir sorun halini alabilmesi, geçmişten gelen konuların tekrar su yüzüne çıkması gibi aynı zamanda stres ya da önemli sorumluluk yükü getiren durumlar görülebilir. Hukuksal sorunlara, karşılıklı ödeşme gibi ihtiras, intikam gibi duygulara meyil verecek etkileri ise olgunlukla kontrol etmek sonradan pişman olunacak kararlar ya davranışlar içinde olmamak adına oldukça faydalı olur.

Yükselen burçlara göre, Boğa burcunda Ay tutulmasının etkilediği konular olarak baktığımızda; bu konulara daha bilinçli olarak yaklaşmak kazanım sağlamak için bize yardımcı olacaktır.

Koç burcu, maddi kaynaklarla ilgili konuların ön plana çıktığı bir süreç. Yeni kaynaklar oluşturma, kişisel olarak kendi kazanımlarınıza yönelik yeni şekil belirleme ve bu alanda gelişmeler. Boğa burcu, kişisel olarak içinde bulunulan şartlarda bir nevi yeniden düzenleme ve sorgulama, bireysel hedeflerin ön plana alınması, ikili ilişkiler, evlilik ya da ortaklık gibi diğer kişilere karşılıklı kurulan bağlar üzerinde gelişen şartlarda yeniden bazı düzenlemeler. İkizler burcu, geçmişten gelen konuların tekrar belirginleşmesi, sizin dışınızda gelişen durumlar, kadersel etkiler ve önemli değişimler yaratabilecek kararlar içeren bir süreç. Yengeç burcu, çevresel koşulları, arkadaşlar, arkadaş grupları üzerinde oluşacak etkiler bu alanda bazı yeniden yapılacak düzenleme gerekliliği. Aslan burcu, kariyer, meslek hayatı ve kişisel olarak hayat hedeflerimizde önemli değişimler arzusu, gerekliliği ve geleceğe yönelik kararlar. Başak burcu, fikirsel, iletişimsel ve eğitimsel konularda ortaya çıkabilecek yeni gelişmeler. Terazi burcu, maddi ortaklıklar, iş birlikleri, miras ya da benzeri alacak-verecek durumlar. Akrep burcu, evlilik ve benzeri türde ilişkiler ve diğer kişilerle iş alanı gibi konularda yapılan ortaklıklar ayrıca dava halini almış konular. Yay burcu, çalışma hayatı, mesleki konular, sağlıkla ilgili konular ve düzenlemeler. Oğlak burcu, aşk, flört ya da benzeri türde ilişkiler, varsa çocuklar ve hobiler ayrıca spor çalışmaları. Kova burcu, ailevi konular, ev ve yerleşimle ilgili konular, aile büyüklerini içine alan durumlar. Balık burcu, yakın çevre kişileri, kardeşler, kardeşlerin hayatlarında konular ve anlaşmalar, sözleşmeler gibi durumlar ve koşullar.

Hepimize güzel bir hafta olsun, sevgiyle…