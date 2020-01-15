Olay Meksika’nın Veracruz eyaletinde meydana geldi… Reynosa kentinde yaşayan adam tanıştığı 30 yaşındaki bir kadını “yatak performansıyla” etkilemek isteyince hastaneye kaldırıldı.

Boğalar için geliştirilen bir iktidarsızlık ilacını kullanan talihsiz adam sürekli erekte olmasından dolayı acı içerisinde bir hastaneye kaldırıldı. Kasık ağrısı dinmeyen adamın erekte halini gören doktorlar şaşkına döndü. Yerel basına konuşan doktorlar, “Veracruz’da bir iktidarsızlık ilacı satın almış ve daha sonra kullanmış. Bu ilacı bölgede yaşayan çiftçilerden satın almış. Çiftçiler bu ilacı boğaları çiftleştirmek için kullanıyormuş” açıklamasını yaptı.

Sağlık durumu hakkında açıklama yapılmadı

Doktorlar hastanın kişisel bilgilerini vermezken, 3 gün boyunca erekte vaziyette kalan adamın sağlık durumu hakkında da bir açıklama yapmadı. Hastane yönetimi talihsiz adamın hastane yatağında çekilmiş fotoğrafını sosyal medyada paylaştı

Sosyal medyada dalga geçildi

Ameliyat olmak zorunda kalan adamın durumu sosyal medyada gündem oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları ismi açıklanmayan adamın heyecanı ve karşısındaki kadını etkilemek için yaptığını takdir ederken çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da adamın çaresizliği ile dalga geçti.







