15-16 Haziran tarihlerinde gerçekleşen YKS'nin sonuçları gece 01.15'te açıklandı. Takvime göre bir gün önceden açıklanan YKS sonuçları sonrası üniversitelerin taban ve tavan puanları araştırılmaya başlandı. Bu nedenle YÖK Atlas'ta bulunan başarı sıraları ve kontenjan listeleri üniversite adayları tarafından öğrenilmeye çalışılıyor.

YÖK ATLAS ÜNİVERSİTE TABAN VE TAVAN PUANLARI

YÖK ATLAS NASIL KULLANILIR?

YÖK Atlas kullanımı basit olup güvenilir bir kaynaktır. YÖK atlas ile ister üniversite seçerek ister herhangi bir yükseköğretim programı seçerek tercihlerinizi yapabilirsiniz. Aynı zamanda Lisans Tercih Sihirbazı ve Önlisans Tercih Sihirbazı ile 2018 ÖSYS ile öğrenci alan lisans ve önlisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz. Öncelikle aşağıdaki linke tıklayarak açılan sayfadan lisans ve önlisans tercih sihirbazı ile YÖK lisans atlasına ulaşabilirsiniz.

YÖK LİSANS - ÖNLİSANS ATLASI KULLANIMI

“Üniversite Seç” kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesini görebilirsiniz. Detayları görmek için programın üstüne tıklayabilirsiniz.

“Program Seç” kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz. Detaylarını görmek istediğiniz program için üniversitesinin üzerini tıklayabilirsiniz.

Açılacak sayfalarda aşağıdaki detayları bulacaksınız:

Yükseköğretim Girdi Göstergeleri:

Kontenjan, yerleşen, kayıt yaptıran, ek yerleşen, ek kayıt yaptıran sayıları

Yerleşenlerin cinsiyet dağılımı

Yerleşenlerin geldikleri coğrafi bölgeler

Yerleşenlerin geldikleri iller

Yerleşenlerin öğrenim durumu

Yerleşenlerin liseden mezuniyet yılları

Yerleşenlerin mezun oldukları lise alanları

Yerleşenlerin mezun oldukları lise grupları / lise tipleri

Yerleşenlerin mezun oldukları liseler

Yerleşen okul birincileri

Taban puan ve başarı sırası istatistikleri

Yerleşen son kişinin profili

Yerleşenlerin YGS/LYS net ortalamaları

Yerleşenlerin YGS puanları

Yerleşenlerin YGS başarı sıraları

Ülke genelinde tercih edilme istatistikleri

Yerleşenlerin ortalama kaçıncı tercihlerine yerleştikleri

Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversite türleri

Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversiteler

Yerleşenlerin tercih eğilimleri – İller

Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Aynı/Farklı programlar

Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Programlar (Meslekler)

Yerleşme koşulları

Yükseköğretim Süreç ve Çıktı Göstergeleri:

Öğretim üyesi sayısı ve unvan/uyruk dağılımı

Kayıtlı öğrenci sayısı

Kayıtlı yabancı öğrenci sayısı

Programdan mezun olan öğrenci sayısı

Değişim Programları ile giden/gelen öğrenci sayısı

Yatay geçiş ile gelen öğrenci sayısı