Türkiye Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde gözaltına alınan 24 şüpheli serbest bırakıldı

Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde gözaltına alınan 24 şüpheli serbest bırakıldı

Türkiye

Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde gözaltına alınan 24 şüpheli serbest bırakıldı

Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde dün gözaltına alınan 24 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe adlı kontrolle serbest bırakıldı.

26 Mart 2021, Cuma 19:45 Son Güncelleme:
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Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde dün gözaltına alınan 24 şüpheli emniyet işlemlerinin ardından, Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılık ifadeleri tamamlanan 24 şüpheliyi "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" suçundan 2’si ev hapsi, 22 ’si ise adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etmişti.

Hakimliğe çıkarılan 24 şüpheli adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Büşra ÇOBAN- Ahmet YEŞİLMEN/İSTANBUL,(DHA)

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