Türkiye Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'dan açıklama

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'dan açıklama

Türkiye

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'dan açıklama

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, Teknofest toplantısı sonrası açıklamada bulundu.

03 Şubat 2021, Çarşamba 12:19 Son Güncelleme:
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Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, Teknofest tanıtım toplantısına katıldı.

Bulu burada bir açıklama yaparak, "Şimdiye kadar birçok noktada birçok tecrübe kazandım. Ben bu tecrübelerimi Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör olarak aktarma hayaliyle yaşadım çok uzun süredir. Şu anda bu noktaya geldiğim için bu hayalim gerçekleştiği için çok memnunum. Boğaziçi'nin paydaşlarıyla birlikte, mezunlarıyla, öğrencileriyle, hocalarıyla hatta etraftaki esnaflarıyla birlikte biz Boğaziçi Üniversitesi'ni çok daha iyi noktalara taşıyacağız. Boğaziçi evet bugün de çok iyi bir yerdedir. Ama gerçekten dünyanın ilk 100 üniversitesi arasına sokma hedefim var. Ve bunu yapabileceğime inanıyorum, 4 sene içerisinde. O yüzden de asla istifayı düşünmüyorum ve Boğaziçi'ni de ilk 100'e sokmak için elimden geleni yapacağım" dedi.


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