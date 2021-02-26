Boğaziçi Üniversitesi'nde 7 öğrenci hakkında hapis istemi!
Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada 2'si tutuklu 7 öğrenci hakkında 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.
26 Şubat 2021, Cuma 13:37 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada 2'si tutuklu 7 öğrenci hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.
Detaylar geliyor...