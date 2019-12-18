Bogota'nın ilk kadın belediye başkanı, hemcinsiyle evlendi

Kolombiya'nın başkenti Bogota'nın ilk kadın belediye başkanı seçilen Claudia López, hemcinsi partneriyle evlenerek şehrin ilk LGBTİ belediye başkanı da oldu.

18 Aralık 2019, Çarşamba 12:38 Son Güncelleme:
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Bogota'nın ilk kadın belediye başkanı, hemcinsiyle evlendi

Güney Amerika ülkelerinden Kolombiya'da Ekim ayında düzenlenen yerel seçimlerde başkent Bogota belediye başkanlığını kazanan 'ilk kadın' Claudia Lopez, partneriyle evlendi. Lopez böylelikle Muhafazakar Hristiyan ülkenin ilk eşcinsel belediye başkanı ünvanını da elde etmiş olacak. Bogota belediye başkanlığı, ülkede devlet başkanlığından sonra en önemli ikinci makam olarak addediliyor. Henüz resmi olarak makamına geçmeyen solcu Lopez, partneri Angélica Lozano ile küçük bir törenle evlendiğini pazartesi günü duyurdu.

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