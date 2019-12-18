Güney Amerika ülkelerinden Kolombiya'da Ekim ayında düzenlenen yerel seçimlerde başkent Bogota belediye başkanlığını kazanan 'ilk kadın' Claudia Lopez, partneriyle evlendi. Lopez böylelikle Muhafazakar Hristiyan ülkenin ilk eşcinsel belediye başkanı ünvanını da elde etmiş olacak. Bogota belediye başkanlığı, ülkede devlet başkanlığından sonra en önemli ikinci makam olarak addediliyor. Henüz resmi olarak makamına geçmeyen solcu Lopez, partneri Angélica Lozano ile küçük bir törenle evlendiğini pazartesi günü duyurdu.

Hayatımın en mutlu anı

Lopez Twitter mesajında, partneriyle birlikte fotoğraflarını "Hayatımın en mutlu anına doğru!" ifadeleriyle paylaştı. Lopez, Ocak ayında resmi olarak makamına geçtiğinde, şehrin ilk kadın belediye başkanı olmasının yanı sıra ilk eşcinsel belediye başkanı da olacak. Kendisini 'yolsuzluk yapmaz, rüşvet kabul etmez' diye niteleyen Lopez, güvenliği sağlamak için sokaklarda daha fazla polis görevlendirmeyi, çocukların çalıştırılması ve ergen hamilelikleriyle mücadele etmeyi, eğitim fırsatlarını yaşı 45'ten büyük olanlara da ulaştırmayı vaat ediyor.







