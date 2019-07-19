Boğulmak üzere olan köpeği kurtardı

Amasya'da, sulama havuzuna düşen köpek, bölgeden geçen Murat Mutlu tarafından kurtarıldı

19 Temmuz 2019, Cuma 22:49
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Boğulmak üzere olan köpeği kurtardı

Merkeze bağlı Yuvacık köyünde köpeğin sulama havuzuna düştüğünü gören Murat Mutlu, yanına gitti. Sulama havuzunda köpeğin çırpındığını gören Mutlu, uzanıp, hayvanı sudan çıkardı.

Köpeğin vücudunu kontrol eden Mutlu, ayağında yara olduğunu fark etti. Mutlu, köpeğe pansuman yaptı.

'HAYVANLARI ÇOK SEVİYORUM'

Köpeğin havuza düştüğünü söyleyen Murat Mutlu, "Onu o şekilde görünce kötü oldum. Hemen yardımına koşarak boğulmak üzereyken sudan çıkardım. Tedavisini yaptım. Hayvanları çok seviyorum" dedi.

DHA

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