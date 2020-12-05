Bol köpüklü Türk kahvesi tarifi: Köpüklü Türk kahvesi nasıl yapılır?

Yemekten sonra veya günün yorgunluğunu atmak için bol köpüklü bir Türk kahvesi herkese iyi gelir. Peki, bol köpüklü Türk kahvesi nasıl yapılır? Bol köpüklü Türk kahvesi tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktaları haberimizde.

Bol köpüklü Türk kahvesi tarifi

Bol köpüklü Türk kahvesi malzemeleri

Sade Türk kahvesi için;

1 tatlı kaşığı kahve

1 fincan su

Az şekerli Türk kahvesi için;

1 tatlı kaşığı kahve

Yarım çay kaşığı şeker

1 fincan su

Orta şekerli Türk kahvesi için;

1 tatlı kaşığı kahve

1 çay kaşığı şeker

1 fincan su

Şekerli Türk kahvesi için;

1 tatlı kaşığı kahve

2 çay kaşığı şeker

1 fincan su

Bol köpüklü Türk kahvesi yapılışı

Kaç kişilik yapılacaksa cezveye o kadar su dökülmeli. Ardından kahve nasıl olacaksa ona göre şeker atılmalıdır. Şeker kişi sayısına göre eklenir. Karıştırmadan kısık ateşte ocağa alın. Kahveye dokunmadan köpüklenmesini bekleyin. Köpüğü yoğunlaşınca fincan sayısına göre şeker kaşığı ile kahve üzerinden alınan köpüğü fincanlara bölüştürün. Kahve kaynamaya başladığı an ocağın altını kapatıp köpük koyulan fincanlara kahveyi pay edin. Kahvenin dibi her zaman daha yoğun olur. Sert kahve isteyenlere telveyi bölüştürebilirsiniz.



