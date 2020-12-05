Bol köpüklü Türk kahvesi tarifi: Köpüklü Türk kahvesi nasıl yapılır?
Osmanlı mutfağından günümüze kadar gelen ve birçok evde misafire muhakkak ikram edilen Türk kahvesini bol köpüklü yapmak bilgi ve beceri gerektirir. Peki, bol köpüklü Türk kahvesi nasıl yapılır? Bol köpüklü Türk kahvesi tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktaları haberimizde.
05 Aralık 2020, Cumartesi 16:56 Son Güncelleme:
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Yemekten sonra veya günün yorgunluğunu atmak için bol köpüklü bir Türk kahvesi herkese iyi gelir. Peki, bol köpüklü Türk kahvesi nasıl yapılır? Bol köpüklü Türk kahvesi tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktaları haberimizde.
Bol köpüklü Türk kahvesi tarifi
Bol köpüklü Türk kahvesi malzemeleri
Sade Türk kahvesi için;
- 1 tatlı kaşığı kahve
- 1 fincan su
Az şekerli Türk kahvesi için;
- 1 tatlı kaşığı kahve
- Yarım çay kaşığı şeker
- 1 fincan su
Orta şekerli Türk kahvesi için;
- 1 tatlı kaşığı kahve
- 1 çay kaşığı şeker
- 1 fincan su
Şekerli Türk kahvesi için;
- 1 tatlı kaşığı kahve
- 2 çay kaşığı şeker
- 1 fincan su
Bol köpüklü Türk kahvesi yapılışı
Kaç kişilik yapılacaksa cezveye o kadar su dökülmeli. Ardından kahve nasıl olacaksa ona göre şeker atılmalıdır. Şeker kişi sayısına göre eklenir. Karıştırmadan kısık ateşte ocağa alın. Kahveye dokunmadan köpüklenmesini bekleyin. Köpüğü yoğunlaşınca fincan sayısına göre şeker kaşığı ile kahve üzerinden alınan köpüğü fincanlara bölüştürün. Kahve kaynamaya başladığı an ocağın altını kapatıp köpük koyulan fincanlara kahveyi pay edin. Kahvenin dibi her zaman daha yoğun olur. Sert kahve isteyenlere telveyi bölüştürebilirsiniz.