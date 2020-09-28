Bol yıldızlı bir Koç Dolunayı

2 Ekim günü gece yarısında Ay dakikası dakikasına Güneş'in tam karşısında olacak. Algenib yıldızı Ay ile, Diadem, Vindemiatrix ve Porrima yıldızları Güneş ile, Regulus yıldızı Venüs ile, Alnilam, Mintaka ve Phact yıldızları Kuzey Ay Düğümü ile, Ras Alhague yıldızı Güney Ay Düğümü ile kavuşumda olacak. Oğlak'ta seyreden Satürn ve Plüton da Deneb Okab, Peacock ve Terebellum yıldızlarının enerjisini yansıtmaya devam edecek.

Ay Pegasus'un kanadındaki Algenib yıldızı ile birleşiyor





2 Ekim'de gerçekleşecek Koç dolunayında Ay Tanrı Zeus'un kanatlı atı olduğu düşünülen Pegasus takım yıldızının yan kanadında yer alan Algenib yıldızı ile birleşiyor. Algenib iyicil etkiler getirir, ama beraberinde tehlikeler de gelebilir, kazalara açık olma, çalkantılar, kötü durumlara düşebilme, dik başlılık ve ağır hastalıklar verebilir. Ay'ın yörüngesinde dolaşırken uğradığı duraklar vardır, bu uğraklara Ay konakları adı verilir. Algenib yıldızı aynı zamanda Araplar'ın Al Fargh al Thani, Hintliler'in Uttarabhadrapada- Uttaraprosthapada (yani şanslı ayak) olarak adlandırdığı ay konağının işaretçisi olarak kabul edilir.

Ay da konaklar

Şifa ve zorluklara rağmen başarı Bu ay konağı çoğu doktorun, bilim adamının, zorluklara rağmen başarıya ulaşmış kişilerin haritasında etkindir. Nostradamus'un, kan dolaşımını bulan William Harvey'in, kızıl nedenli sağır ve kör kaldığı halde dokunmayla okumayı öğrenerek öğretmen olan ve körler alfabesini daha da geliştiren Laura Bridgman'ın, şizofreni hastalığını yenip Nobel Ödülü alan matematikçi John Nash'ın haritalarını buna örnek olarak verebiliriz. 1881'de Amerikan Kızıl Haçının kurulmasında da yine bu ay konağının etkin olduğunu görüyoruz.

Diğer yıldız etkileri

Koç dolunayında Güneş adını Mısır Kralı'nın karısı Berenis'ten alan Coma Berenices takım yıldızında bir yıldız olan Diadem yıldızının, üzüm toplayan bakire olan Virgo takım yıldızındaki bakirenin sağ kanadında ve sol tarafında yer alan Vindemiatrix ve Porrima yıldızlarının enerjisini yansıtacak bizlere. Bu yıldızlardan Porrima yıldızı kefaretlerle ilgilidir, iyicil etkiler taşır. Diğer iki yıldızın da iyicil etkileri vardır, ama görme ve duyma sorunları, baş ve göğüs bölgesiyle ilgili hastalıklar, akciğer hastalıkları, omurga sorunları, doğumsal sorunlar ile de ilişkili görülürler. Vindemiatrix yıldızı salgınlar konusunda da uyarır ve halk sağlığı çalışmalarına işaret eder. Venüs ile birleşen Regulus en şanslı yıldızlardan biridir, “Kuzey’in muhafızı” olarak bilinir, doğru yoldan şaşmamak, kin gütmemek şartıyla başarı vaat eder. Kuzey Ay Düğümü ile birleşen yıldızlardan Alnilam sebatla uzun süreli çalışmalarla, Phact keşiflerle, Mintaka organizasyon yeteneği ve üretkenlikle ilişkilidir. Güney Ay Düğümü ile birleşen Ras Alhague göklerin şifacısı olarak bilinir. Oğlak'ta seyreden gezegenlerin yansıtacağı yıldız enerjilerini daha önce özetlemiştik, Deneb Okab ve Terebellum zorlu enerjiler içerse de etkiler sanat sever Peacock yıldızıyla ile nispeten yumuşayabiliyor.

Ay Kiron ile de birlikte

Dolunaylar ayın çekim ve manyetik gücünün en fazla olduğu dönemlerdir. Ağrılar, sızlar, şişlikler, yeni ya da eski hastalık belirtileri dolunay döneminde artabilir, psikolojik hassasiyetler de öyle. Bu dolunayda Ay şifacı asteroit Kiron ile de birleşiyor. Kiron mitolojide kendi yaralanmış olduğu halde kendinden başka herkese şifa dağıtması ile bilinir. Yıldızlar da, Kiron da, dolunayın gerçekleşeceği ay konağı da zorluklara rağmen şifaya işaret ediyor, hem kişisel hem halk sağlığı anlamında.

Güneş-Kiron karşıtlığı ve Mars-Satürn karesi

Güneş-Kiron karşıtlığı ve Mars-Satürn karesi aynı gün ve aynı saatte kesinleşiyor Dolunaya yaklaşırken Mars-Satürn karesi kesinleşecek ve Kiron da Güneş ile karşıtlık yapacak. Güneş-Kiron karşıtlığı hayatımızda dönüm noktası ya da kriz oluşturabilecek kadar önemli sağlık sorunlarını önümüze getirebilir. Kiron ile ilişkili bu krizler aslında içimizdeki şifa gücünün çıkmasına vesile olacak olan, bir şekilde atlatacağımız krizlerdir. Mars- Satürn karesinin etkilerinden daha önceki yazılarımızda bahsetmiştik; dolaşım-damar sorunları, kaslar, safra ve bağırsaklarla ilgili sorunlar, baş bölgesi, hormonlar, deri, kemik ve sindirim sistemi sorunları daha fazla görülebilir. Ay'ın Neptün'le de kavuşacağı için dolunayda şişlikler, sıvı dengesi bozuklukları, ödem etkileri daha bariz olabilir, alerjiler ve zehirlenmeler konusunda da daha dikkatli olmak gerekebilir. İnançlarımızı ve içimizdeki şifa gücünü öne çıkaralım

İçimizdeki şifa gücünü destekleyecek ve uyanmasına vesile olabilecek etkilerin olduğu bir dönemden geçiyoruz. Güneş ile birleşen Porrima kefaretlerle temizlenmeye, üzüm toplayan bakire kendimizi adayabileceğimiz kişisel gelişim çalışmalarına ve topluma hizmet etmeye işaret ediyor. Şifacı Kiron, zorluklara rağmen başarıya vaat eden Algenib, şifa ile ilgili ay konağı, göklerin şifacısı Ras Alhague, kuzeyin muhafızı Regulus iş başında. Kanatlı at takım yıldızı olaylara rağmen zihnimizi özgürleştirebileceğimizi gösteriyor. Manen güçleneceğimiz ve bu gücün sayesinde şifa ve sağlık kazanacağımız bir dönem. İçimizdeki gücü ve şifacıyı fark ederek uyandırmanın tam zamanı!