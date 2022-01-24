Kar yağışı yurdun hemen her bölgesinde etkili olmaya devam ederken, birçok yol yoğun kar nedeniyle araç trafiğine kapatıldı. Ankara İstanbul yolunun en önemli arterlerinden olan Bolu dağı tüneli de kar yağışından etkilenen yerlerden oldu. Peki, Bolu Ankara yolu açık mı? Bolu dağı trafiğe açıldı mı? İşte Karayolları Genel Müdürlüğü’nden gelen önemli açıklama…





BOLU ANKARA YOLU AÇIK MI?

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından kamuoyu ile paylaşılan açıklamada, İstanbul – Ankara TEM Otoyolu ve D-100 Devlet Yolu'nun ulaşıma kapatıldığı duyurmuştu.

10 saat kapalı kalan yol 24 Ocak Pazartesi sabahı yeniden ulaşıma açıldı.

D-100 Karayolu'nda ulaşım kontrollü bir şekilde sağlanırken, TEM Otoyolu’ndan D-100 Karayolu'na bağlanan araçlar nedeniyle yer yer yoğunluk meydana geldi. Otoyoldan çıkış yapan araçlar Kaynaklı istikametinden Bolu Dağı’na doğru ilerliyor.

BOLU DAĞI TRAFİĞE AÇILDI MI?

Yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle oluşan buzlanma sebebiyle trafiğe kapatılan D-100 kara yolu Bolu Dağı kesiminde Ankara ve İstanbul yönüne ulaşım kontrollü sağlanmaya başlandı.

BOLU VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Bolu Valisi Ahmet Ümit, TRT Haber'e yaptığı açıklamada, "Sınırlarımızın dışında ama bitişik olarak biraz önce 400 metre civarında kuyruk vardı. Araçlarımız onları da kurtarmak için çalışıyor. Yarım saat içinde onları da kurtarmış olacağız. Anadolu Otoyolu da çift yönlü açılmış olacak.

D100 de çift yönlü ama tek şeritli açıktı. Vatandaşlarımız İstanbul istikametinde otoyol ve D100'den gidebilecek durumdalar. Ankara istikametinde kısa süre sonra gidebilecekler.

Vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Çok muhtelif ihbarlar aldık. Hepsine 112'yi aramalarını söyledik. 112 arandığında konumları bize düşüyor. Konumları düşünce onlara ulaşma imkanımız oluyordu. Neden 112'yi aratıyorsunuz diyenler oldu. Bu süreç içerisinde Valilikler, 112 ve bulunduğumuz yerde 3 yönetim merkezi olarak konuyu takip ettik. Vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşıladık. 2 bine yakın vatandaşımızı misafir ettik.

İSTANBUL VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından son durum hakkında bilgi verdi. Vali Yerlikaya, "Günaydın Hemşehrilerim, Bu sabah 08.20 itibarıyla, Bolu yönüne doğru trafik akışı henüz başlamadığından, yola çıkmak için bekleyen sürücülerimize izin veremiyoruz. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Sabır ve anlayışınıza teşekkür ederim." ifadelerine yer verdi.

TRAFİĞE AÇILAN YOLLAR

Kayseri Devlet Yolu'nun 18-57. kilometreleri ile Kozluca - Akçadağ arası 4- 44 kilometreleri arası saat 02:30 itibarıyla taşıt trafiğine açıldı.

Adıyaman Gölbaşı Devlet Yolu 0- 74. km'leri arası tırlar hariç taşıt trafiğine açıldı.

Tarsus - Adana - Gaziantep Otoyolu'nun tüm araçlar için ulaşıma açıldı.

Çat-Karlıova Yolu 50-81. kilometreleri arası tüm araçlar için trafiğe açıldı.

Ankara-Kayseri karayolunda Trafik kontrollü sağlanıyor.

Bingol- Elazığ Devlet Yolu'nun 31-46 ile 0-23 kilometreleri arası saat 02:10 itibarıyla tırlar hariç araç trafiğine açılmıştır.

TRAFİĞE KAPALI YOLLAR

Konya’yı Ankara, Akşehir, Aksaray, Beyşehir, Ereğli, Seydişehir, Obruk, Karapınar, Ladik ve Karaman’a bağlayan yollar kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin bulunmamasından dolayı ulaşıma kapatıldı.

Gerede Düzce arası Otoyol ve Devlet Yolu yoğun kar yağışı sebebiyle güvenli trafik akışı sağlanana kadar, tüm araç geçişlerine kapatıldı.

Alucra - Yağlıdere İl Yolu'nun 103-113. kilometreleri arası yoğun kar ve tipi nedeniyle saat 00:10 itibarıyla ulaşıma kapatıldı.

Çamoluk - Sivas İl Sınırı Yolu'nun 0- 13. kilometreleri Gölova - Giresun İl Sınırı Yolu'nun 0-26. kilometreleri arası yoğun esinti ve tipi sebebiyle saat 01:30 itibarıyla ulaşıma kapatıldı.

Yalova-Bursa hattı yoğun kar almaya başlamış; bu sebepten Dürdane Rampaları TIR trafiğe kapatıldı.

Ayrım- Kiğı İl Y. 0-4 kilometreleri, Çan-Kigı il Y. 0-38 km, Karakoçan- Çan Y. 6-41 kilometreleri, Ayrım Adaklı Y. 0-14 km, Karakoçan- Yayladere Y. 0-30 km 0- 16 km Bingol- Sancak Y. 0-47 km,Yolçatı- Sancak il Y. 0-27 kilometreleri arası saat 21: 40 itibarıyla araç trafiğine kapatıldı.

Konya Seydişehir Antalya Akseki Yolu (Alacabel Mevkii) ulaşıma kapatıldı.

Mercan-Çat Yolu saat 23:00 itibarıyla trafiğe kapatıldı.