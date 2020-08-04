Türkiye Bolu Dağı Tüneli'nden bayram boyunca 621 bin 736 araç geçti

Bolu Dağı Tüneli'nden bayram boyunca 621 bin 736 araç geçti

Türkiye

Bolu Dağı Tüneli'nden bayram boyunca 621 bin 736 araç geçti

Kurban Bayramı tatili süresince Bolu Dağı Tüneli'ni tatilciler yoğun şekilde kullandı.

04 Ağustos 2020, Salı 19:30 Son Güncelleme:
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Anadolu Otoyolu'nda bulunan Bolu Dağı Tüneli'nden Kurban Bayramı tatili süresince 621 bin 736 araç geçiş yaptı. İstanbul'un Anadolu'ya açılan en önemli geçiş güzergahlarından Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli'ni, tatilciler yoğun şekilde kullandı. Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, tünelden bayram tatili süresince çift yönlü olarak 621 bin 736 araç geçti. Tatil öncesi bölgede tedbir alan Karayolları, bayram süresince 8 ekip, 32 personelle 7 gün 24 saat esasına göre çalıştı.

Ayrıca Bolu il genelinde arife de dahil olmak üzere 5 gün boyunca gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, 190 ekip ve 400 personel görev yaptı.

İl genelinde bulunan Plaka Tanıma Sistemi (PTS) verilerine göre, kentteki kara yollarını kullanarak geçiş yapan araç sayısı 1 milyon 445 bin 615 oldu.

AA


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