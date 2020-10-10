Türkiye Bolu Dağı tünelinin Ankara yönü ulaşıma kapanacak

Bolu Dağı tünelinin Ankara yönü ulaşıma kapanacak

Türkiye

Bolu Dağı tünelinin Ankara yönü ulaşıma kapanacak

TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara istikameti derz yenilemesi çalışması nedeniyle 1 ay boyunca trafiğe kapatılacak.

10 Ekim 2020, Cumartesi 19:37 Son Güncelleme:
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TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara yönünde, tünel viyadüklerinde derz yenileme çalışması yapılacak. Bu nedenle yolda ulaşım sağlanamayacak. Karayollarından alınan bilgiye göre tünel viyadüklerinde derz yenileme çalışması nedeniyle 12 Ekim tarihinden itibaren TEM Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli Ankara istikameti trafiğe kapatılacak. Sürücüler, Kaynaşlı gişelerinden D-100 karayoluna yönlendirilecek. D-100 karayolunun Bolu Dağı kesimini kullanacak sürücüler ise Otoyola Abant kavşağından giriş yapacaklar. Çalışmaların 12 Kasım’da tamamlanacağı öğrenildi.

DHA

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