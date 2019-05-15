Bolu'da kamyonlar çarpıştı! Şoför 1 saatte kurtarıldı
Bolu'da TEM Otoyolu'nda kamyonun bir başka kamyona arkadan çarptığı kazada, 2 kişi yaralandı. Kamyon şoförü Olgun Satılmış (36), sıkıştığı yerden yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kurtarıldı
Kaza, saat 00.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Rüzgarlar mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Olgun Satılmış yönetimindeki 34 VJG 07 plakalı kamyon, Tufan Karakülah (57) yönetimindeki 06 BY 982 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, her iki kamyonun şoförü yaralandı.
1 SAAT SONRA KURTARILDI
Araçta sıkışan Olgun Satılmış, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
TRAFİK AKIŞI 2 SAAT SONRA NORMALE DÖNDÜ
Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat tek şeritten sağlanan TEM Otoyolu'nun Ankara istikametindeki trafik akışı, araçların yoldan kaldırılmasıyla yeniden normale döndü.