TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara yönünde, tünel viyadüklerinde derz yenileme çalışması 2 gün ertelendi. Daha önce 12 Ekim'de başlayacağı duyurulan yol çalışmasının 14 Ekim'e ertelendiği açıklandı. Karayollarından alınan bilgiye göre, 14 Ekim itibariyle yolun Ankara yönünün ulaşıma kapatılacağı bildirilirken, sürücülerin, Kaynaşlı Gişeleri'nden D-100 kara yoluna yönlendirileceği ifade edildi.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimini kullanacak sürücülerin ise otoyola Abant Kavşağı'ndan giriş yapacakları belirtildi. Çalışmaların 14 Kasım'da tamamlanacağı öğrenildi.

DHA







