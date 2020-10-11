Bolu'da otoyolda çalışma 2 gün ertelendi
TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara istikametindeki derz yenileme çalışması 2 gün ertelendi. 14 Ekim'de başlayacak olan çalışma nedeniyle yol 1 ay boyunca trafiğe kapatılacak.
11 Ekim 2020, Pazar 19:49 Son Güncelleme:
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TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara yönünde, tünel viyadüklerinde derz yenileme çalışması 2 gün ertelendi. Daha önce 12 Ekim'de başlayacağı duyurulan yol çalışmasının 14 Ekim'e ertelendiği açıklandı. Karayollarından alınan bilgiye göre, 14 Ekim itibariyle yolun Ankara yönünün ulaşıma kapatılacağı bildirilirken, sürücülerin, Kaynaşlı Gişeleri'nden D-100 kara yoluna yönlendirileceği ifade edildi.
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimini kullanacak sürücülerin ise otoyola Abant Kavşağı'ndan giriş yapacakları belirtildi. Çalışmaların 14 Kasım'da tamamlanacağı öğrenildi.
DHA