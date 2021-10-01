Magazin Bomba İddia! Tarkan 'Sanat Güneşi mi' oluyor?

Bomba İddia! Tarkan 'Sanat Güneşi mi' oluyor?

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Bomba İddia! Tarkan 'Sanat Güneşi mi' oluyor?

Mustafa Uslu, Türk Sanat Müziği’nin efsanesi Zeki Müren’in hayatını çekeceği filmi için Tarkan’ın kapısını çaldı. Yapılan gizli görüşmelerin ardından Tarkan'ın teklife olumlu yanıt verdiği iddia ediliyor. Ali KESER / POSTA

01 Ekim 2021, Cuma 07:01 Son Güncelleme:
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‘Müslüm’, ‘Ayla’ ve ‘Naim Süleymanoğlu’ gibi filmlerin yapımcısı Mustafa Uslu, Türk Sanat Müziği’nin efsanesi Zeki Müren’in hayatını çekecek. Başroldeki oyuncunun, filmde şarkıları kendisi seslendireceği için uzun bir süre uygun bir aktör bulunamadı. Sonunda Tarkan’ın kapısını çalan Uslu’nun aylar süren gizli görüşmelerin ardından olumlu yanıt aldığı iddia ediliyor. Tarkan, Almanya’da bir oyuncu koçundan ders almak istediği için bir yıl süre talep etti. Bir aksilik olmazsa filmin çekimleri 2023’te başlayacak.

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