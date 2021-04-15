Boncukları yerleştir (Oyun)

MALZEMELER

Renkli boncuklar, el işi kâğıtları ve kalem / Yaş: 3+

NASIL OYNANIR?

Kâğıtlar üzerine farklı farklı çizgiler çizin. Düşünün ki çocuğunuza çizgi çalışması yaptırmak istiyorsunuz ama bu sefer boncukları kullanıyorsunuz. Farklı şekilde ilerleyen çizgiler çizdikten sonra çocuğunuzdan bu çizgilerin üzerinde ilerleyerek boncukları yerleştirmesini isteyin. Çizgi düzenini bozmadan ilerleyebilirse belki de sizden küçük bir hediye kazanır, ne dersiniz?