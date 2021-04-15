Boncukları yerleştir (Oyun)
Bu oyun sayesinde çocuğun el göz koordinasyonu sağlanır ve bilişsel gelişimine katkıda bulunulur.
15 Nisan 2021, Perşembe 14:18 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
MALZEMELER
Renkli boncuklar, el işi kâğıtları ve kalem / Yaş: 3+
NASIL OYNANIR?
Kâğıtlar üzerine farklı farklı çizgiler çizin. Düşünün ki çocuğunuza çizgi çalışması yaptırmak istiyorsunuz ama bu sefer boncukları kullanıyorsunuz. Farklı şekilde ilerleyen çizgiler çizdikten sonra çocuğunuzdan bu çizgilerin üzerinde ilerleyerek boncukları yerleştirmesini isteyin. Çizgi düzenini bozmadan ilerleyebilirse belki de sizden küçük bir hediye kazanır, ne dersiniz?