Bondi plajı nerede? Sörf tutkunlarının uğrak noktası

Bondi plajı, turkuaz suları ve beyaz kumları ile dünyaca ünlü plajlardan biridir.

İnce kumu ve dalgalı deniziyle, Bondi plajının yılın herhangi bir zamanında tadını çıkarabilirsiniz. Çünkü yürüyüş, golf ve balina izlemek için popüler bir yer.

Bondi plajında neler yapılır?

Ünlü plajın tadını çıkarmak için erkenden kalkın. Campbell Parade'deki kafelerden birinde kahvaltı yapabilirsiniz. Kahvaltıdan sizi canlandırması için yüzün. Okyanusta yüzdükten sonra tuzu yıkamak için halka açık duşlar bulacaksınız. Bondi - Coogee Coastal Walk manzarasının tadını çıkarın. Bondi Golf Kulübü'nde dokuz delik oynayın. Güneş, okyanusun üzerinde batarken kokteyllerinizi yudumlayın.

Bondi plajı konaklama

Konaklama için harika hosteller ve uygun fiyata şık daireler kiralanabiliyor.

Bondi Plajı, Town Hall İstasyonu'na trenle ve otobüsle 30 dakika uzaklıktadır.



