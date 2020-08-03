Boom adlı süpersonik jetle 9 saatlik yolculuk 3.5 saate inecek

Boom isimli süpersonik jetin hızı saatte 2 bin 300 kilometreye ulaşabilecek. Bu rakam ses hızının iki katından daha yüksek bir hız anlamına geliyor.

Uçak bu sayede seyahat sürelerini de kısaltmayı hedefliyor. Mach 2,2 hızına ulaşacak olan uçak New York'tan Londra'ya 3.5 saatte (9 saat sürüyor) ve Tokyo'dan San Francisco'ya 5.5 saatte uçacak.

AR-GE aşamasında olan modelin üretiminde İngiltere merkezli Rolls-Royce'un da yer alacağı açıklandı. İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Rolls-Royce uçağın tahrik sistemlerini üretecek.

Aynı habere göre, söz konusu uçak kullanıma girdiğinde bilet fiyatları 2 bin sterlin bandında olacak. Ancak henüz süpersonik modelin ne zaman kullanıma hazır hale geleceğine dair resmi bir açıklama bulunmuyor.