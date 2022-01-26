Boraks nedir ve ne işe yarar? Boraks faydaları ve zararları

Boraksın içerisinde sodyum, oksijen, su ve bor elementi bulunuyor. En fazla kullanılan kimyasal maddelerden birisi olan boraks aynı zamanda doğal bir mineraldir.

BORAKS NEDİR?

Boraks günümüzde çok önemli bir yer tutuyor. Son yıllarda özellikle slime yapımında kullanılan boraks yapısal özellikleri ile de ön plana çıkıyor. Oksijen, sodyum, su ve bor elementinden oluşan boraks doğal bir mineral olarak bilinmektedir.

Doğal ve saf hali ile bulunan boraks pek çok işlemden de geçmektedir. Birbirinden farklı alanlarda yaygın olarak kullanılan boraksa ilgi de her geçen gün artıyor. Özellikle çocuklar için slime yapımında da boraks önemli bir yere sahiptir. Boraks temizlik alanında da çok sık kullanılmaktadır. İçeriğindeki bileşenler nedeni ile boraks doğal bir dezenfektan ile ön plana çıkmaktadır.

BORAKS NE İŞE YARAR?

Boraks ev ve iş yerlerinin temizlenmesi için doğal bir deterjan olarak kullanılabilir. Temizlik nedeniyle de sık sık kullanılan boraks oldukça sağlıklıdır. Özellikle evinde kimyasal ve sağlığa zararlı besinler tüketmek istemeyen kişiler boraksı doğal bir temizleyici olarak kullanabilirler. Beyazlatıcı etkisi olan boraks küflenmeyi de önlemektedir.

Temizlik konusunda önemli bir potansiyele sahip olan boraks sayesinde evin tüm köşeleri de derinlemesine temizlenebilir. Boraks genellikle banyo ve tuvalet temizliğinde de kullanılmaktadır. Bu sayede evler derinlemesine temizlenebilir. Ayrıca çocuklar için popüler olan slime oyuncağının yapımında da boraks kullanılabilir. Balçık gibi oyuncaklar üretileceği zaman da içerisine boraks konulabilir. Boraks oldukça sağlıklı olduğu için çocuklar da gönül rahatlığı ile slime kullanabilirler. Ayrıca boraks küflenen alanları beyazlatmak için de kullanılmaktadır.

Boraks başta giysiler olmak üzere pek çok alandaki küflenmelerin önüne geçer. Çocukların çok sık kullandıkları slime üretiminde de boraks en fazla kullanılan maddelerden bir tanesidir. Boraks evlerde doğal bir dezenfektan olarak da kullanılabilir. Boraks oldukça sağlıklı maddelerden birisi olması sebebi ile her aşamada temizlik alanında kullanılabilir.

Tıkanan giderlerin açılması için de boraks kullanılmaktadır. Buzdolabının iç ve dış temizliği yapılırken boraks kullanılır. Evdeki kötü kokuların giderilmesi için de boraks doğru bir şekilde kullanılır.

BORAKS FAYDALARI VE ZARARLARI NELERDİR?

Önemli bir kimyasal madde olan boraks temizlik alanında kullanılan doğal bir temizleyici olarak bilinmektedir. Ev ve genel alanlarda detaylı temizlik yaparken boraks kullanmak doğal bir temizlik sağlar. Bunun yanı sıra çocuklar için slime yapımında da boraks kullanılır. Boraks güçlü bir beyazlatıcı olduğu için temizlik açısından çok yararlı bir maddedir. Ayrıca boraksın kullanım miktarı da doğru bir şekilde ayarlanmalıdır. Çünkü boraks güçlü bir kimyasal olduğu için yeterli miktarda kullanılmalıdır. Aşırı miktarda kullanılan boraksın sağlığa ciddi zararları vardır. Bunun yanı sıra boraksın çıplak el ile tutulması çok zararlı olabilir. Boraks el üzerinde yaralar oluşturabilir.

Boraksın solunması da insan sağlığı açısından önemli zararlar ortaya çıkarır. Boraks maddesi özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde yasaklanan kimyasal maddeler arasında yer almaktadır. O nedenle borak kullanılırken çok dikkat edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde boraks maddesi de ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Fareler için de öldürücü bir etkiye sahip olan boraks insanlar tarafından dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır.



