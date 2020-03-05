Boris Johnson bebek bezi değiştirmeye oldukça mesafeli

Bu hafta içinde, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın 31 yaşındaki nişanlısı Carrie Symonds'ın hamile olduğu öğrenilmişti. 55 yaşındaki Johnson, bugün katıldığı bir televizyon programında, sunucunun bebek bakımıyla ilgili sorularını tereddütle karşıladı. Sunucular, önceki eşlerinden en az 5 çocuk sahibi olduğu bilinen Johnson'a bebeğin altını değiştirmeye yardım edip etmeyeceğini sordu, Johnson ise önce tereddütlü bir ses tonuyla değiştirmeyeceğini söyledi, sunucunun ısrarlı soruları üzerine ise "Bir denerim" dedi. Johnson'ın özel hayatına ilişkin konuları konuşmakta sergilediği isteksizlik açıkça fark edilirken, sunucunun "Yeniden baba olmak konusunda heyecanlı mısınız?" sorusuna "Çok heyecanlıyım" demekle yetindi.

'Evet demeliydiniz'

Özel hayatına dair daha sonraki konuları geçiştirmeye çalışan Johson, bebek bezi değiştirme sorusuna ilişkin "Bu hileliydi." diyerek bu tarz bir sorunun bir şey ifade etmeyeceğini ima etti. Sunucunun "'Evet' demeliydiniz" sözü üzerine Johnson, "Evet dedim" dedi. Ancak sunucu Holly Willoughby, "Ama şüpheli bir şekilde" yanıtını verdi. 2018'de evleri ayırdığı eski eşinden henüz boşanmayan Boris Johnson, nişanlısıyla Carrie Symonds ile geçen yılda beri birlikte.

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