Borussia Dortmund - Bayern Munich maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Almanya’da Süper Kupa heyecanı yaşanıyor. Borussia Dortmund - Bayern Munich Almanya Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek. Peki, Borussia Dortmund - Bayern Munich Almanya Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Almanya Süper Kupa maçı ile ilgili detaylar…
Almanya Süper Kupası’ndaki dev buluşma Borussia Dortmund - Bayern Munich karşılaşması için geri sayım başladı. Borussia Dortmund - Bayern Munich Almanya Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar…
Bir tarafta, ligdeki şampiyonluk yarışını son nefeste kaybeden Borussia Dortmund; diğer tarafta, sezonu çift kupayla tamamlayan Bayern Munich… Almanya’da Süper Kupa heyecanı yaşanıyor.
Sezonu çifte kupayla tamamlayan Bayern Münih, Borussia Dortmund ile karşılaşacak. Maçın kazananı, sezonun ilk kupası olarak Süper Kupa'yı müzesine götürecek.
Borussia Dortmund'un ev sahipliğinde, Signal Iduna Park'ta oynanacak müsabaka, 03 Ağustos Cumartesi günü saat 21:30'da başlayacak. Karşılaşma cumartesi akşamı canlı yayınla saat 21.30'da Kanal D’den izlenebilecek.