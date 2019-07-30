Borussia Dortmund - Bayern Munich maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Borussia Dortmund - Bayern Munich maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Almanya’da Süper Kupa heyecanı yaşanıyor. Borussia Dortmund - Bayern Munich Almanya Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek. Peki, Borussia Dortmund - Bayern Munich Almanya Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Almanya Süper Kupa maçı ile ilgili detaylar…