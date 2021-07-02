Boston Dynamics robotları, BTS ile dans etti

Güney Kore merkezli otomotiv firması Hyundai, ABD'li robot şirketi Boston Dynamics'i kendi bünyesine katmasını yeni bir dans videosu ile kutladı.

Şirketin yayınladığı videoda Spot ve Atlas adlı robotlar, Güney Koreli grup BTS ile 'I'm On It' şarkısı eşliğinde dans etti.









Şirketin sosyal medya hesaplarında yayınlanan video YouTube'da 9 milyondan fazla kez izlendi.

Hyundai Motors, Aralık 2020’de Boston Dynamics’in kontrolünü devralmak için ana firma olan SoftBank’le 1.1 milyar dolarlık anlaşma imzalamıştı.