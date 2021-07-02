Bilim & Teknoloji Boston Dynamics robotları, BTS ile dans etti

Boston Dynamics robotları, BTS ile dans etti

Bilim & Teknoloji

Boston Dynamics robotları, BTS ile dans etti

Güney Kore merkezli Hyundai, ürettiği robotlar ile adını duyuran Boston Dynamics'i kendi bünyesine katmasını kutlamak için robotların BTS grubuyla dans ettiği bir video paylaştı.

02 Temmuz 2021, Cuma 08:17 Son Güncelleme:
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Güney Kore merkezli otomotiv firması Hyundai, ABD'li robot şirketi Boston Dynamics'i kendi bünyesine katmasını yeni bir dans videosu ile kutladı.

Şirketin yayınladığı videoda Spot ve Atlas adlı robotlar, Güney Koreli grup BTS ile 'I'm On It' şarkısı eşliğinde dans etti.



Şirketin sosyal medya hesaplarında yayınlanan video YouTube'da 9 milyondan fazla kez izlendi.

Hyundai Motors, Aralık 2020’de Boston Dynamics’in kontrolünü devralmak için ana firma olan SoftBank’le 1.1 milyar dolarlık anlaşma imzalamıştı.

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