Boston Dynamics tarafından üretilen robot köpek modeli Spot, otomotiv fabrikasında görev alacak. TechCrunch'ta yer alan habere göre, 2 adet Spot Ford'un fabrikasında göreve başlıyor. Aynı habere göre, Spot 5 farklı kamerayla donatılacak. Bu sayede lazer tarayıcılarla birlikte etrafı tanımlayabilen robotlar, aralıksız 3 mil hızla 2 saat hareket kabiliyetine sahip olacak. Robotlarca toplanan veriler de kullanılmak üzere depolanacak.

Geçtiğimiz aylarda söz konusu modeli satışa sunan Boston Dynamics'in Spot için belirlediği fiyat ise 74 bin 500 dolar. Robot köpeğin kutu içeriğinde robot, iki batarya, şarj cihazı, tablet kontrolcü, robot kutusu ve Spot API'leri için Python istemci paketleri yer alıyor.

Spot robotları bugüne kadar 150 yakın firmaya dağıtıldı. Spot en son bir petrol rafinerisinde güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlamıştı.



