Böyle baba olmaz olsun! Rahatlığıyla 'pes' dedirtmişti, şimdi de hastaneden kaçırdı

Böyle baba olmaz olsun! Rahatlığıyla 'pes' dedirtmişti, şimdi de hastaneden kaçırdı Bursa'da, trafik ışıklarında mendil satarken, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralanan Suriye uyruklu Taha Ceddo (9), kaldırıldığı hastaneden babası tarafından kaçırıldı. Polis ekiplerince aranan baba Faysal Ceddo'nun, 5 çocuğuna zorla mendil sattırdığı ve çalışmadıkları zaman dövdüğü belirlendi.