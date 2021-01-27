Türkiye Böyle kandırıyorlar! Canlı yayında yasa dışı bahis tuzağı

Böyle kandırıyorlar! Canlı yayında yasa dışı bahis tuzağı

Türkiye

Böyle kandırıyorlar! Canlı yayında yasa dışı bahis tuzağı

Yasa dışı bahis tuzağında artık yeni bir yöntem kullanılıyor. Canlı yayında yasa dışı bahis tuzağı kuruluyor. Yüzlerce genç yasa dışı bahis bataklığına düşüyor. CNN TÜRK muhabiri Tugay Saday ve kameraman Güngör Yılmaz'ın özel haberi...

27 Ocak 2021, Çarşamba 18:38 Son Güncelleme:
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Ülke ekonomimizi milyarlarca lira zarara uğratan ve binlerce vatandaşın hayatını karartan yasa dışı bahisle ilgili her gün yeni bir detay ortaya çıkıyor. Yasa dışı bahis tuzağının merkezi artık sanal dünya ve bazı sosyal medya fenomenleri de tuzağın bir parçası haline geldi. Yüzleri maskeli bir şekilde yayın açıp saatler boyunca yasa dışı bahise özendiren yayınlar yapıyorlar.

İzleyiciyi artırmak için farklı taktikler deniyorlar

Yasa dışı bahisi öven yayınlar yapan yayıncılar yayınların daha çok izlenmesi için de farklı taktikler denipyor. Bu taktiklerin arasında canlı yayına kadın konuk alarak sohbet panelleri üzerinden yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yapmak da var.

Yayınlarda yaş sınırlaması yok

Yasa dışı bahis yayınları yapan yayıncıları her yaştan izleyici izleyebiliyor. Bu da hem suç oranının artmasına hem de yaş ortalamasını ciddi anlamda düşürmüş oluyor.

Yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yapıyorlar

Yayıncılar, yayın esnasında yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarını da sık sık yapıyorlar. Kayıt esnasında üyelerden kişisel bilgiler de talep ediliyor. O da kişilerin bilgilerinin başka yasa dışı suçlarda kullanılmasının önünü açıyor. Yasa dışı bahis sitelerine verilen kimlik bilgileri, ikametgah gibi belgeler bilmediğiniz insanların elinde farklı amaçlarla kullanılabiliyor.

Tuzağa düşenler para kalmayınca çetelerin eline düşüyor

Yasa dışı bahis mağdurlarından biri durumu şöyle anlatıyor;

Sen orada oynarken sadece bir rakam olarak gözüne geldiği için çok bir şey ifade etmiyor ama ödeme günü geldiğinde ne kadar içeri girdiğini görünce bir şok yaşıyorsun.

-Peki bir yıl içinde ne kadar borçlandınız.

Mağdur: - 50 - 60 bin arasında..

Uzmanlar uyarıyor

Ne yazık ki yasa dışı bahisi öven bu yayıncılar yayınlarına devam ediyor. Uzmanlar ise aileleri ve gençleri yasa dışı bahis konusunda uyarıyor: Sakın kanmayın, paranızı kaptırmayın.

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