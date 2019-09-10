Böyle rekor görülmedi!

İtalyan Sergio Bodini (49) ‘dünyada en çok farklı markadan gazeteye sahip kişi’ rekorunun sahibi. Sergio Bodini 9 yaşında toplamaya başladığı koleksiyonu için 40 yılda 1444 gazete biriktirdi.

Bunlar arasında Posta, Radikal, Hürriyet, Birgün, Cumhuriyet, Bulvar, Türkiye, Sözcü, Gözcü gibi Türk gazeteleri de var. Guinness Rekorlar Kitabı’na giren Sergio Bodini “Sonunda ben de gazetede haber olacağım için mutluyum” dedi.