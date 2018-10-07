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  • Böyle sünnet düğünü görülmedi! Küçük çocuğa servet takıldı

Böyle sünnet düğünü görülmedi! Küçük çocuğa servet takıldı

Şanlıurfa'da işadamı Enver Geçgel, oğlu Feridun (8) için sünnet düğünü yaptı. 500 kişinin katıldığı düğün sonunda küçük Feridun, takılan altınları taşımakta zorlandı. Geçgel’e davetliler; 100 çeyrek, 150 yarım, 200 tam altın ile 180 bin lira nakit para taktı. Para ve altın olarak takılan takıların toplam değeri ise neredeyse yarım milyon

07 Ekim 2018, Pazar 12:18 Son Güncelleme: 07 Ekim 2018, Pazar 12:22
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Şedadi aşiretine mensup iş adamı Enver Geçgel, oğlu Feridun için bir otelde sünnet düğünü yaptı. Yerel sanatçıların sahneye çıktığı sünnet düğününe katılan 500 davetli, seslendirilen Türkçe ve Kürtçe parçalar eşliğinde halay çekti.

DOLAR ATMAK YASAK

Dolar atmanın yasak olduğu düğünde davetliler salona kral tahtıyla getirilen Feridun Geçgelin başına 5, 10 ve 20 liralık banknot attı. Renkli görüntülerin yaşandığı gecede, sünnet olan Feridun Geçgel’e davetliler; 100 çeyrek, 150 yarım, 200 tam altın ile 180 bin lira nakit para taktı. Para ve altın olarak takılan takıların toplam değeri ise neredeyse yarım milyon.


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