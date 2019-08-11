Kurban Bayramı’nın birinci gününde kurbanlığını henüz alamamış olanlar kurban pazarlarına akın ediyor. Kurbanlık alırken dikkat edilmesi gereken bazı önemli detaylar vatandaşların merak ettiği konular arasında geliyor. Merak edilen soruların başında da Boynuzu olmayan ve boynuzları kırık olan hayvanlar kurban olarak kesilebilir mi? sorusu geliyor. İşte detaylar…

Diyanet İşleri Başkanlığı’na göre kurbana engel olan ayıplar, hayvanın emsali arasında kıymetini azaltan kusurlardır. Zararsız şekilde ve daha iyi gelişmesi maksadıyla boynuzlarını özel olarak yapılan ameliyelerle köreltmek, hayvanların kıymetini düşüren ayıplardan değildir.

Bu itibarla, doğuştan boynuzsuz hayvanların kurban olarak kesilmesi caiz olduğu gibi, küçükken yapılan müdahale ile boynuzları kesilerek, elektrik veya kimyasal yolla boynuzu yakılarak ya da benzeri işlemlere tabi tutularak boynuzsuzlaştırılan hayvanların kurban olarak kesilmesinde bir sakınca yoktur.