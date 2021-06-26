Bozcaada feribot hattında yarın 19 ek sefer yapılacak

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yaşanan yoğunluk nedeniyle yolcuların mağdur olmaması için mevcut tarifenin yanı sıra Geyikli’den Bozcaada’ya 10.00’dan 18.00’e kadar her saat başı, Bozcaada’dan da Geyikli’ye 09.00’dan 17.00’ye her saat başı ve 20.00’de ek seferler düzenlenecek. Açıklamada, Geyikli-Bozcaada güzergahı için toplamda 19 feribot seferi ilave edildiği, güncel tarifeye "www.gdu.com.tr" internet adresinden ulaşılabildiği belirtildi.

AA