Bozcaada feribot hattında yarın 19 ek sefer yapılacak
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş, yarın Geyikli-Bozcaada güzergahı için 19 feribot seferi ilave etti.
26 Haziran 2021, Cumartesi 21:20 Son Güncelleme:
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, yaşanan yoğunluk nedeniyle yolcuların mağdur olmaması için mevcut tarifenin yanı sıra Geyikli’den Bozcaada’ya 10.00’dan 18.00’e kadar her saat başı, Bozcaada’dan da Geyikli’ye 09.00’dan 17.00’ye her saat başı ve 20.00’de ek seferler düzenlenecek. Açıklamada, Geyikli-Bozcaada güzergahı için toplamda 19 feribot seferi ilave edildiği, güncel tarifeye "www.gdu.com.tr" internet adresinden ulaşılabildiği belirtildi.
AA