Türkiye Bozcaada seferlerine fırtına engeli

Bozcaada seferlerine fırtına engeli

Türkiye

Bozcaada seferlerine fırtına engeli

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde 13 Ekim Salı günü beklenen fırtına nedeniyle bazı feribot seferleri iptal edildi.

12 Ekim 2020, Pazartesi 20:40 Son Güncelleme:
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Gestaş A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, 13 Ekim Salı günü Geyikli-Bozcaada hattında Bozcaada'dan saat 10.00 ve 13.00 seferleri, Geyikli'den saat 11.00 ve 14.00 seferleri ile Kabatepe-Gökçeada hattında Gökçeada'dan saat 07.00 ve 11.00 seferleri, Kabatepe'den saat 09.00 ve 13.00 seferlerinin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

ÇANAKKALE (İHA)


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