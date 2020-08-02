Türkiye Bozcaada'da makilik alanda yangın çıktı

Bozcaada'da makilik alanda yangın çıktı

Türkiye

Bozcaada'da makilik alanda yangın çıktı

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

02 Ağustos 2020, Pazar 23:22 Son Güncelleme:
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Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde Beylik Koyu mevkisindeki makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine Bozcaada Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri gönderildi. Belediye hoparlörlerinden yapılan anonslarda, ilçede tarımla uğraşan vatandaşlardan su tankerleriyle söndürme çalışmasına destek istendi.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce adaya 2 arazöz gönderildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için başlattığı çalışma sürüyor.

AA


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