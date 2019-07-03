Bozcaada'daki ölümlü kavgaya 3 tutuklama

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde ölümle sonuçlanan kavgaya karıştığı iddia edilen 11 kişi bugün Ezine adliyesine getirildi. Hakim karşısına çıkarılan 11 kişiden 3'ü tutuklanırken, 5 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

03 Temmuz 2019, Çarşamba 01:43
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Bozcaada'daki ölümlü kavgaya 3 tutuklama

Bozcaada'da önceki gece bir eğlence mekanında başlayan tartışma sokağa taşmış, büyüyen kavga sonrası iç kanama geçiren ve vücudunda kırıklar oluşan Ramazan Öksüz hayatını kaybetmişti.

Olay sonrası, kavgada bulunan 4 kişi ile kavgaya karıştığı iddia edilen 7 kişi gözaltına alınmıştı.

5 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Bu sabah erken saatlerde polis ekiplerinin geniş güvenlik tedbirleri altında Ezine Adliyesine getirilen zanlılardan Caner Akıl, Andaç Fatih Kaya ve Ömer Gönül tutuklanarak cezaevine gönderildi.

5 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

ÇANAKKALE (İHA)

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