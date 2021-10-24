Türkiye Bozkurt'ta sağanak yağış! Yeniden sular altında kaldı

Bozkurt'ta sağanak yağış! Yeniden sular altında kaldı

Türkiye

Bozkurt'ta sağanak yağış! Yeniden sular altında kaldı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sağanak nedeniyle sokaklar su altında kaldı.

24 Ekim 2021, Pazar 18:17 Son Güncelleme:
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Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi merkezindeki Sınarcık, Yılmaz ve Cumhuriyet caddeleri başta olmak üzere ilçenin birçok yerinde şiddetli sağanak su baskınlarına neden oluyor.

Şiddetli yağış nedeniyle ilçe merkezinden geçen Ezine Çayı'ndaki su seviyesi ise yükselmeye başladı. 

Ekipler su baskınlarını önlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İlçede 11 Ağustos'ta şiddetli yağışın ardından Ezine Çayı'nın taşması sonucu can kayıpları yaşanmış, iş yerleri ile çok sayıda ev su ve balçık altında kalmıştı.

AA

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