BAFTA (İngiliz Film ve Televizyon Sanat Akademisi) ödül töreni pazartesi akşamı düzenlendi, ancak gecenin en çok konuşulanı ödül alan isimleri nedeniyle, törene son anda katılamayacağını açıklayan Brad Pitt oldu. 56 yaşındaki ünlü aktör, geceye katılamama gerekçesi olarak 'ailevi nedenleri' gösterdi. İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre, Pitt'in son dakikada 18 yaşındaki en büyük oğlu Maddox ile bir araya gelmesi gerekti. 2016'da Brad Pitt’in en büyük evlatlık oğulları Maddox’la içkili bir haldeyken kavga ederek ona şiddet uygulamasının Jolie’yi boşanma kararına ittiği iddia edilmişti. Pitt, bu iddiaların ardından Angelina Jolie'nin yardımlarıyla oğluyla olan ilişkisini yoluna koymaya çalıştığını açıklamıştı. Dünya basınında Maddox'ın bu şansı babasını vermesiyle birlikte Pitt'in derhal harekete geçmesinin şaşırtıcı olmadığı vurgusu yapılıyor.

Brad Pitt, Angelina Jolie ve en büyük oğulları Maddox





'Maddox bir şans verdi, Brad her şeyi geride bıraktı'

Brad Pitt'in ismi paylaşılmayan yakın arkadaşlarından biri, "Baba olmak onun hayatındaki en önemli şey, oğluyla ilişkisini düzeltmek için her şeyi yapar" dedi. Güney Kore’deki Yonsei Üniversitesi’nde Biyokimya eğitimine devam eden Maddox, Korece öğrenmeye çalışıyor. Annesi Angelina Jolie ise geçtiğimiz ay oğlu ile birlikte başkent Seul’deki okuluna gitmiş ve yanında bulunan bir grup öğrenciye oğlundan ayrılacağı için oldukça üzgün olduğunu belirtmişti.