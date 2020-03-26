Tasarımcı Brandon Maxwell ve ekibi, corona virüs salgını nedeniyle tıbbi malzeme sıkıntısı çeken sağlık çalışanlarına tıbbi önlük üretip bağışlama kararı aldı. 35 yaşındaki Maxwell, ihtiyaç duyulan tıbbi malzemeleri üreterek virüsün yayılmasına karşı savaşmaya yardımcı olacaklarını duyurmak için Twitter ve Instagram hesabından paylaşım yaptı. Maxwell, “Bu küresel krize yanıt olarak, yaratıcı çabalarımızı önlüklerden başlayarak kişisel koruyucu ekipman üretmeye odaklıyoruz” dedi. Maxwell sözlerini şöyle sürdürdü:

Geçtiğimiz hafta bu önlükleri oluşturmak için uygun tıbbi tekstil ürünlerini araştırdık ve bu çok ihtiyaç duyulan eşyaları bu krizin ön saflarındaki doktorlara ve hemşirelere sunmaktan gurur duyuyoruz.

Lady Gaga ile iş birliği yaptı

Lady Gaga ile işbirliği yapan tasarımcı, sonunda maske ve eldiven yapacaklarını da sözlerine ekledi.

Maxwell açıklamalarını şöyle sürdürdü:

Tıbbi sınıf maske ve eldivenlerin üretimi hakkında daha fazla bilgi elde edildikçe, onları üretmeye geçeceğiz. Bağış yerleri veya organizasyonları için paylaşabileceğiniz her türlü bilgi çok bizi çok memnun edecek.

Maxwell ayrıca, düğün planları corona virüs nedeniyle finansal sıkıntıdan etkilenen 3 gelin adayına da gelinlik hediye edeceğini açıkladı.







