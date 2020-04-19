Bu set Trimmer 7 ailesinde yer alıyor ve aslında birçok farklı modeli var. Bizdeki 10'u 1 arada olan model. Eğer size bu fazla geldiyse 7'si 6'sı ya da 9'u 1 arada olan modelleri de var.

Aklınıza gelen diğer soru kablolu mu yoksa kablosu mu? Evet kablosuz. Peki pili ne kadar gidiyor diyebilirsiniz. Braun'un özelleştirdiği pil sayesinde batarya 1 saatte 100 dakika boyunca çalışacak şekilde şarj olabiliyor.

Lityum iyon batarya aynı zamanda 5 dakikalık hızlı şarjla yine 5 dakika boyunca çalışarak sakal şekillendirmede size yardımcı olabiliyor. En azından bir şekillendirmeyi 5 dakika şarjla gerçekleştirebilirsiniz.

Suya karşı dayanıklı bir ürün. yani saçınızı sakalın şekillendirdikten sonra direkt musluğun altına sokup yıkayabilirsiniz. Ancak musluğun altına sokup çıkarttıktan prize takarsanız çalışmıyor, şarj olmuyor. Çünkü bu genel bir güvenlik standardı. Yıkama işleminden sonra cihazın kuruması gerek

Peki saçını sakalını ya da vücut kıllarını evde kendi kesmek isteyenler için bu modelin fiyatı ne kadar? Braun Trimmer 7 MGK7220’nin piyasa fiyatı ortalama 550 TL.











