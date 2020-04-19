Braun MGK7220 erkek bakım kiti detaylı inceleme - Evde saç ve sakal tıraşı nasıl yapılır?
Evlerimizden çıkmadığımız, çıkamadığımız bir dönemdeyiz. Bir erkek olarak saçımız sakalımız uzuyor. Berberler de kapalı, mecburen bunları evimizde kendimiz şekillendirmek zorundayız. Biz de bu videoda Braun'un Trimmer ailesinden MGK7220 isimli 10'u 1 arada erkek bakım setini detaylı bir şekilde inceliyoruz.
19 Nisan 2020, Pazar 12:42 Son Güncelleme:
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Bu set Trimmer 7 ailesinde yer alıyor ve aslında birçok farklı modeli var. Bizdeki 10'u 1 arada olan model. Eğer size bu fazla geldiyse 7'si 6'sı ya da 9'u 1 arada olan modelleri de var.
Aklınıza gelen diğer soru kablolu mu yoksa kablosu mu? Evet kablosuz. Peki pili ne kadar gidiyor diyebilirsiniz. Braun'un özelleştirdiği pil sayesinde batarya 1 saatte 100 dakika boyunca çalışacak şekilde şarj olabiliyor.
Lityum iyon batarya aynı zamanda 5 dakikalık hızlı şarjla yine 5 dakika boyunca çalışarak sakal şekillendirmede size yardımcı olabiliyor. En azından bir şekillendirmeyi 5 dakika şarjla gerçekleştirebilirsiniz.
Suya karşı dayanıklı bir ürün. yani saçınızı sakalın şekillendirdikten sonra direkt musluğun altına sokup yıkayabilirsiniz. Ancak musluğun altına sokup çıkarttıktan prize takarsanız çalışmıyor, şarj olmuyor. Çünkü bu genel bir güvenlik standardı. Yıkama işleminden sonra cihazın kuruması gerek
Peki saçını sakalını ya da vücut kıllarını evde kendi kesmek isteyenler için bu modelin fiyatı ne kadar? Braun Trimmer 7 MGK7220’nin piyasa fiyatı ortalama 550 TL.