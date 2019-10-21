Breaking Bad dizisinin restoranı açıldı

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Kanser hastası Walter White isimli bir kimya öğretmeni ve onun eski öğrencisi Jesse Pinkman'ın birlikte uyuşturucu üretme sürecini konu alan Breaking Bad dizisi, 5 sezonun ardından yayın hayatına veda etmişti. Ülkemizde de geniş bir hayran kitlesi bulunan Breaking Bad dizisinin geçen ay Netflix'te filmi yayınlandı.

Breaking Bad: El Camino isimli film, kısa sürede rekor bir izlenme sayısına ulaştı. Filmin seyirciye ulaşmasının hemen ardından, Batı Hollywood'da açılan bir restoran, dizinin hayranlarını heyecanlandırdı.

Breaking Bad temasındaki bu restoranda, yemekler kimya laboratuvarına benzeyen bir mutfakta, kimyasal atık kıyafeti giyen aşçılar tarafından yapılıyor. Dizinin karakterinin posteriyle süslü duvarda, Breaking Bad deneyimi yaşamak isteyen insanlar, restoranı dolduruyor.

Restoranda, Walter White'ın dizide kullandığı para yığınının neredeyse aynısı dekor olarak kullanılıyor.





30 dolardan başlıyor

Breaking Bad hayranlarının akın ettiği Breaking Bad Experience isimli restorana giriş ücreti 30 dolardan başlıyor ancak restorana rezervasyon yaptırmak yoğunluktan dolayı oldukça zor.



